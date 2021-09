Un român, trădat de justiția din Olanda! A rămas infirm pe viaţă în urma unei lovituri. Polițiștii au eliberat vinovatul

Este vorba despre constănţeanul Daniel Ţîmpu, în vârstă de 32 de ani. În urmă cu un an şi jumătate, acesta a fost la un pas de moarte după un eveniment tragic în localitatea Spijkinesse, Olanda, unde muncea la o firmă în domeniul naval.

Tragicul eveniment a avut loc în seara 15 februarie 2020, când constănţeanul se întorcea dintr-un club, alături de prietena sa. În locuința lor se aflau mai mulți români care lucrau pentru aceeaşi companie olandeză.

Când au ajuns în locul respectiv, Daniel Ţîmpu a fost lovit de un alt român cu care avea un conflict mai vechi. În urma loviturii, constănţeanul a căzut pe scări şi s-a izbit cu capul de un calorifer.

A fost a un pas de moarte

„Am fost la un pas de moarte. O lovitură care mi-a zdrobit craniul, apoi 17 zile de comă, o grămadă de intervenţii chirurgicale şi sechele cu care am rămas pe viaţă. Iar agresorul meu se află în libertate. (…) Nu, n-a fost un accident. Totul a pornit de la un conflict stupid, iscat de un coleg de serviciu, român şi el, care-mi purta sâmbetele. La acea vreme locuiam în aceeaşi casă.

Între noi exista o stare de tensiune continuă, din motive pe care niciodată nu le-am înţeles, iar în seara aceea totul a degenerat. Mă aflam pe scări când am primit, pe nepregătite, o lovitură puternică în zona pieptului. Am fost pur şi simplu aruncat cu putere şi m-am izbit cu capul de caloriferul de la parter”, a transmis Daniel, potrivit adevarul.ro

În urma celor întâmplate, Daniel Ţîmpu a fost dus de urgenţă la spitalul Erasmus MC unde i s-a îndepărtat 40% din suprafaţa craniană, medicii acordându-i şanse minime de supravieţuire. Abia pe 3 martie s-a trezit din comă şi a fost nevoit să înveţe, printre altele, să meargă din nou și să-și recupereze memoria.

Și-a căutat dreptat cum a putut

După ce a rămas infirm pe viaţă, Daniel Ţîmpu a încercat să-și găsească dreptatea cum a putut. La început, atacatorul a fost reţinut de poliţia olandeză. Totuși, a fost eliberat după câteva zile, chiar dacă prietena sa, cu cetățenie britanică, a dat declarații despre evenimentele respective.

Mai apoi, în mai 2020, Daniel Ţîmpu a data o declarație poliţiştilor, de pe patul de spital. Drept răspuns, polițiștii au spus că procuratura se va ocupa de acest caz și îi vor da un răspuns.

Răspunsul a venit în februarie 2021. Potrivit acestuia, din cauza lipsei de probe suficiente, agresorul nu poate fi acuzat de tentativă de omor. Între timp, atât agresorul, cât şi victima, nu mai locuiesc în Olanda. Primul s-a întors în România, în Feteşti, iar Daniel, după ce situaţia sa de sănătate s-a stabilizat, a plecat din România în Scoţia, unde a reuşit să-şi găsească un loc de muncă.

Răspuns victimei

„Oare trebuia să mor pentru a-mi găsi dreptatea în mormânt? Cum este posibil după aceste evenimente ca ancheta politiei să fie insuficientă? Am contestat în luna martie 2021, iar de atunci şi până în ziua de astăzi nu am mai primit niciun răspuns. Dacă se întâmpla acest incident între un român şi un olandez era foarte grav. Dacă era un olandez în locul meu, era groasă rău”, a transmis Daniel.

Trebuie menționat că Daniel Ţîmpu aşteptă şi acum un semn din partea justiţiei olandeze.

„De un an şi jumătate, viaţa mea s-a schimbat radical. Sunt alt om, am pierdut şirul tratamentelor, al operaţiilor şi al medicilor. Am trăit cu teama că nu voi mai apuca să-mi strâng în braţe fetiţa care mă aştepta acasă. Am trăit un adevărat coşmar şi îmi doresc doar ca acest individ să plătească pentru toata suferinţa pe care mi-a provocat-o”, a conchis, dezamăgit, românul.

Sursă foto: Dreasmtime