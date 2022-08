Un nou sprijin pentru turismul din România! Constantin-Daniel Cadariu a anunțat mai multe acțiuni importante

Ministrul Antreprenoriatului și Turismului a explicat într-o conferință de presă că autoritățile vor veni cu un nou sprijin pentru mediul de afaceri și turismul din România.

„În momentul de față, suntem pregătiți până la momentul constituirii acelor OMD-uri, care așa cum spuneau o să aibă acea sarcină principală de promovare, inclusiv de promovare a destinației turistice România, prin OMD-ul național.

Am imaginat, la sugestia și în urma consultării Consiliului de Brand Turistic Național 4 acțiuni de promovare pentru ultimul trimestru al acestui an. Ne-am fi dorit ca acest lucru să se întâmple mult mai devreme. Din păcate, suntem un Minister nou înființat, funcționăm pe deplin abia din luna aprilie. Am expus deja parte din activitatea noastră, în scopul de a sprijinii mediul de afaceri din România.

Acesta este motivul pentru care abia în trimestrul trei sperăm să putem demara aceste acțiuni de promovare. Prima dintre ele o să fie înființarea și dezvoltarea acelui portal România Travel, care va avea un miliard de 409.000 euro. Cea de-a doua acțiune va face apel la influență, prin intermediul unei agenții de publicitate, pentru o promovare atât internă cât și în 2 țări țintă: Germania și Marea Britanie cu un buget de 250.000 euro.

A treia acțiune va fi o acțiune de promovare combinată, media plus online în principalele două țări furnizoare de turiști străini pentru România, ca și în cazul influencerilor discutăm de Germania și Marea Britanie, bugetul acțiunii 627.000 euro. Și nu în ultimul rând, o promovare internă, în mediul TV și online, care va avea un buget de 200.000 euro”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu.

România a înregistrat o creștere totală a numărului de turiști de 37%

De asemenea, acesta a subliniat că România a înregistrat o creștere totală a numărului de turiști de 37%, comparativ cu anul 2021.

„Am de făcut două precizări, în legătură cu activitatea Ministerului, pentru a sprijinii mediul de afaceri, dar și industria turismului din România. Avem la dispoziție, în acest moment, o raportare din partea Institutului Național de Statistică cu privire la anumiți indicatori din turismul românesc pentru primele 6 luni și ele spun următorul lucru: în 2022 față de anul 2021 avem o creștere totală a numărului de turiști de 37%.

De la 3,2 milioane la 4,4 milioane. Iar pe categorii: turiștii români în cursul anului trecut au fost 3 milioane, în primele 6 luni ale acestui an- 3,6 milioane. O creștere de 23%. Iar în ce privește turiștii străini, în cursul anului trecut au fost în primele 6 luni – 200.000, iar anul acesta – 600.000 de turiști, o creștere de 200%, asta în condițiile în care în întreg anul 2021, în România, au sosit doar 800.000 de turiști străini”, a completat ministrul.