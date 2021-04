Un nou scandal în Justiție! Acuzații extrem de grave în dosarul Ayahuasca, în contextul în care procesul s-a lungit deja extrem de mult.

Gelu Oltean a publicat un punct de vedere, în care susține că amânarea judecății nu s-a produs din vina lui.

Un nou scandal în Justiție! ”Avocații noștri au cerut de trei ori recuzarea judecătoarei”

Fostul șef al serviciului secret al Ministerului Afacerilor Interne, Gelu Oltean, neagă cu vehemență acuzațiile care i-au fost aduse în dosarul legat de scandalul Ayahuasca.

Oltean a publicat, miercuri, pe blogul său, o serie de precizări în legătură cu dosarul în care este trimis în judecată de DIICOT.

Trebuie precizat că în presă au apărut informații conform cărora ar încerca să amâne nejustificat judecarea cauzei.

”În zilele acestea, am citit un articol despre mine (că fără mine, nu era nici un dosar) și nu trebuie să fii doctor în informații ca să-ți dai seama, la comanda cui a fost făcut și cui servește.

S-a găsit cineva care încearcă să devină erou, pe un caz, pe care nu știe cum să își mai spele rușinea de pe el și cu ce să o mai dilueze. Și altcineva, care susține un judecător timorat, cu un scop.

În titlu se spune că noi, cei judecați, amânăm nejustificat judecarea dosarului, probabil de frica intransigentei judecatoare.

Vă dau cateva elemente din „dosarul Ayahuasca”, ale judecatorului „erou”, (gând la gând, sau „negând ” cu procurorul si mai erou), prin care și-a arătat profesionalismul, motiv pentru care, avocații noștri au cerut de trei ori, recuzarea acesteia:

”De un an așteptăm ca procurorul să răspundă la excepțiile de caz”

-De aproape un an, avocații noștri au depus la dosar o listă impresionantă de excepții și nulități, unele chiar rare în practica judiciară, ca lipsa mandatului de percheziție pentru o locație, cu alt numar, proprietar, etc… unde s-a intrat concomitent cu intrarea în locația care face obiectul dosarului și de unde s-au ridicat bani, obiecte si bunuri, unele dintre ele neavând nimic de-a face cu dosarul si persoanele, care fac obiectul dosarului.

Judecatoarea a cerut procurorului de caz să răspundă la acele excepții și nulități și tot de atunci, până în ziua de astazi nu i s-a răspuns. De un an așteptăm, motiv pentru care, judecatoarea a mai revenit cu altă si altă solicitare, să i se răspundă, dar tot în asteptare ne aflăm.

Mă întreb, în cariera unui judecator, câte situații de acest gen se întâlnesc, să se ceară poziția Parchetului și un an, procurorul să nu-i răspundă.

-Doamna judecator a amânat cinci termene să se pronunțe într-un sechestru de bani, justificat de procuror ca fiind „pentru cheltuieli judiciare” în dosarul nostru, în valoare de peste un sfert de milion de euro, de la o persoană care nu are nici o calitate procesuală în acest dosar. La sfârșit, a respins cererea de a i se inapoia banii, pe motiv că este neîntemeiată.

”Sumă de bani ridicată fără percheziție”

-Din aceeasi locatie, FARA MANDAT DE PERCHEZITIE, mi s-a ridicat o suma de bani și un document, care atestă că sunt bani retrași de la bancă, ca urmare a moștenirii, în urma decesului mamei mele, și împărțirea cu fratele meu a sumei provenite din vânzarea unui apartament.

La fel, nu mi s-au inapoiat, pentru că, în viziunea dânsei și a procurorului, acest apartament cumpărat de mama mea decedată, în urma cu 30 de ani, este rezultatul presupusului trafic de droguri!!! No comment.

-Dânsa a lipsit vreo doua luni, fiind in concediu de „studiu”, pentru că susținea un examen de promovare, pe care l-a susținut nu l-a mai și luat. S-a intors să ne judece, cu mânie proletară, de parcă noi eram vinovați de nereușita personală….Sau i s-o fi spus ceva….

În plus, tot dânsa a mai avut și covid. Deci, încă o amânare.

”De parcă instituția procurorului este un pfa”

-La proces, ca să vedeți independența și suveranitatea unui judecător, când se decidea data și ora următorului termen, procurorul a obiectat că nu poate să vină la ora 9 dimineața, pentru ca trebuie să își ducă copiii la școală și nici la ora 13, pentru că trebuie să îi scoată. De parcă instituția procurorului este un pfa și lumea își face programul după el.

Asta arată cât de bolnav este acest sistem. Bineînțeles, că doamna judecător, cu multă aplecare pe problemele familiale a domnului procuror de caz, a ajustat acel termen dupa programul „colegului”. Eu n-am crezut că poate să existe o astfel de cârdășie, în orice țară. Să o spui cu voce tare și mânie, că nu poți să respecți serviciul pentru care ești plătit din cauza școlii copiilor. Și totul înregistrat audio…

-Când i s-au prezentat documente justificative emise de un medic neurolog de specialitate, de la Spitalul Militar Brașov, în timpul arestului în condiții inumane, despre starea de sănătate a dr. Vanessa Youness, care atestau că, în timp ce era arestată în subsolurile insalubre, boala de care suferea de peste 13 ani, respectiv, scleroză multiplă, a recidivat subit, cu un început de pareza, doamna judecător, fiind specialist în domeniu medical, le-a contestat.

A spus, fiind înregistrată în sala de judecată, că nu crede în diagnostic și că recomandarea sa medicală este să se facă o puncție în coloana vertebrală, care să ateste această boală … Și ne-a mai dat 30 de zile de arest în penitenciar, de data aceasta. Probabil dânsa avea informația că în penitenciar se pot face astfel de proceduri avangardiste și la școala făcută, a învățat protocoalele medicale pentru bolile incurabile. No comment..

”Atac cu informații delirante”

Această măsură diabolică, inumană, întunecată si incorectă , luată de dânsa, a fost contestată de noi și a fost anulată de către judecatorii de la Curtea de Apel Prahova, care au avut curaj să fie de partea legii și să judece corect și just. Ne-au eliberat după patru zile de la verdictul perplex al dânsei.

Acestea sunt doar câteva, dintr-o serie lungă de „eroisme”, în aplicarea dreptății, în care, elementul de justiție, probe, dreptate, nu prea primeaza deloc, în fața altora, care nu ar trebui să existe într-un proces penal.

În schimb acum, se iasă la atac cu informații delirante, mincinoase si bolnăvicioase .. pe surse…. Că Gelu Oltean și Vanessa Youness, amână nejustificat dosarul Ayahuasca, de frica judecătorului viteaz, (apăsat pe butoane, bănuim noi de cine) neînfricat al țării.

”Mai mare rușinea!”

Recuzările sunt clare, pentru incompatibilitate. Iar colegii dânsei resping aceste recuzări, ori pentru că, sunt colegi, (au mai rămas o mână de judecători în activitate), ori pentru că nu dorește nimeni să preia acest dosar, știu dânșii de ce, în care, una peste alta, au dispărut și probele, la care nu s-a făcut nici o expertiză chimică și deci, se va judeca un dosar, fără obiectul… dosarului.

Mai mare rușinea!

TREZIȚI-VĂ!

Iar în sangele și urina recoltate de la toate persoanele care au „băut” acest „drog de mare risc”, în mai putin de 24 de ore de la ingerare, analizele nu au găsit nici o urmă din faimosul drog endogen, despre care specialiștii lumii spun că este în peste 2000 de plante și îl produce si corpul uman, cum de altfel, spune si procurorul in dosar, documentandu-se de pe wikipedia.

De virusul virușilor, Covid, vom scapa, dar de virusul minciunii și al răutății, nu știu cum vom scăpa vreodata!”, își încheie Gelu Oltean postarea pe blog.