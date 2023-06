Așadar, fostul premier și lider liberal Florin Cîțu nu ar intenționa să voteze la învestirea Guvernului Ciolacu. În acest context, conducerea formațiunii a transmis că persoanele care vor absenta fără un motiv foarte întemeiat sau vor refuza să voteze vor fi excluși din PNL, conform stiripesurse.ro

Liberalii trec prim momente tensionate

La rândul său, fostul ministru de Finanțe și actual deputatul PNL Dan Vîlceanu a anunțat că nu va vota Guvernul condus de Marcel Ciolacu. Acesta a argumentat că Marcel Ciolacu a avut multe atacuri împotriva PNL, în ultima perioadă și nu poate susține un astfel de prim-ministru.

Amintim că Florin Cîțu și Dan Vîlceanu au o relație tensionată cu actuala conducere a PNL, în special de la momentul în care s-a format coaliția cu PSD. În mai multe declarații publice, Florin Cîțu a cerut ruperea coaliției de guvernare, apeluri similare făcând și în interiorul partidului.

În programul de guvernare există atât politici ale PNL, cât şi ale PSD

Nicolae Ciucă a spus miercuri, 14 iunie, că în programul de guvernare există atât politici ale PNL, cât şi ale PSD. Potrivit liderului liberal, programul a fost elaborat împreună de către structurile de specialitate ale celor două partide.

Totodată, Nicolae Ciucă a spus că viitorul ministru de Finanţe, Marcel Boloş, va lua măsurile necesare pentru creşterea colectării, va continua absorbţia fondurilor europene, precum şi investiţiile.

„În elaborarea acestui program se regăsesc politici ale PNL şi politici ale PSD. Programul a fost elaborat împreună de către structurile de specialitate ale fiecărui partid, cu contribuţia şi pe baza experienţei activităţii guvernamentale. În momentul de faţă, am discutat şi cu Marcel Ciolacu, cu ministrul de Finanţe, Câciu, cu probabil viitorul ministru de Finanţe Marcel Boloş, care vor fi măsurile necesare pentru creşterea colectării”, a spus fostul premier.

Potrivit informațiilor transmise de Nicolae Ciucă, este nevoie de continuarea absorbţiei fondurilor europene şi continuarea investiţiilor pentru a finanţa aceste măsuri.

„Este absolut obligatoriu. De aceea, prin măsurile luate în 2022, pentru a avea o absorbţie cât mai mare, acestea trebuie avute în vedere şi anul acesta, trebuie continuate şi pe cât posibil intensificate. S-a văzut cât de mult ne-au ajutat fondurile europene. Ne-au ajutat în agricultură, am depăşit cu bine anul trecut, care nu a fost neapărat un an agricol bun din cauza secetei şi ştim care au fost efectele pe recoltă. Totuşi, am putut să pregătim campania de toamnă şi să intrăm şi în campania de primăvară anul acesta pe baza fondurilor puse la dispoziţie de UE. Dezvoltarea componentei energetice s-a făcut pe baza fondurilor de la UE”, a mai spus Nicolae Ciucă.