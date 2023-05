Liberalul Florin Cîţu, fost premier al României, critică din nou partenerii de guvernare de la PSD.

Cum va arăta România conducerea premierului Marcel Ciolacu? Florin Cîţu: Va fi îngrozitor, cred eu

Cîţu este de părere că Guvernul României sub Marcel Ciolacu şi PSD va arăta „îngrozitor”.

„Va fi îngrozitor, cred eu. Eu în continuare sper că nu se va întâmpla.

Gândiţi-vă că Marcel Ciolacu, viitorul premier – eu sper că nu ajungem acolo, dar el se pare că o să fie – este cel care a pus România într-o situaţie dificilă, într-o situaţie îngrozitoare la nivel mondial când în ziua în care Joe Biden vizita Kievul (…) el ataca Ucraina pentru un subiect inexistent, ceva pe canalul Bîstroe, nu avem date nici astăzi, nu s-a întâmplat nimic, cei care l-au pus să facă acest atac nu au mai venit să-l susţină.

Deci acesta este omul care a folosit propaganda rusă, a atacat Ucraina în ziua în care partenerul nostru şi care asigură stabilitatea în regiune, americanii, Joe Biden era la Kiev într-o vizită importantă.

Vă daţi seama că, dacă a avut curajul să facă asta atunci, cum o să fie România, ce se va întâmpla cu România, în ce direcţie va merge România când el o să fie premier şi o să aibă toate instituţiile statului în subordine”, a declarat fostul premier liberal, într-o emisiune la Digi24.

Marcel Ciolacu, acuzat de ipocrizie

Florin Cîţu îl acuză pe Marcel Ciolacu de ipocrizie, afirmând că social-democratul a generat nişte probleme mari în România doar ca să poată veni acum şi să se laude că le rezolvă.

„Câtă ipocrizie din partea lui Marcel Ciolacu! Tot anul ai venit cu vouchere, măsuri, ai tot aruncat cu bani în stânga şi-n dreapta, ai supradimensionat aparatul public – eu lucram cu 80 de secretari de stat, ai ajuns la 154 în Guvern, 200 cu tot cu agenţii – şi acum să vii să spui că vrei tu să reduci?

După ce ai dat foc la casă acum spui: las că vin eu şi sting focul? Câtă ipocrizie! Cum poate cineva să creadă că e serios când spune aşa ceva Marcel Ciolacu? Am văzut o fiţuică aruncată ca un program de guvernare, în care începe iarăşi să promită că vor creşte salarii, că taie taxe…

Tocmai a crescut taxele acum o lună de zile chiar cred că românii pot să accepte orice? Eu cred că nu mai pot să accepte orice”, a mai precizat Florin Cîţu.

Se cere o evaluare în PNL pentru a se vedea dacă PSD a fost sau nu un partener onest

Fostul preşedinte al PNL a mai dezvăluit că a cerut în şedinţa Biroului Politic Naţional să fie realizată o evaluare, pentru a se vedea „dacă PSD a fost un partener onest”.

„Înainte de a merge mai departe cu acest protocol am zis: haideţi să facem o evaluare, să vedem dacă PSD-ul a fost un partener onest, transparent pe care am avut-o în această, relaţie pe care am avut-o guvernamentală. Ştim că nu era uşor, dar haideţi să vedem dacă s-a ţinut de cuvânt!

Toţi indicatorii arată clar că viaţa românilor s-a înrăutăţit în această perioadă, Partidul Naţional nu a câştigat nimic, ba mai rău, a pierdut din puncte şi în plus PSD faţă de PNL nu a fost un partener onest”, a mai precizat Florin Cîţu.