Totodată, Nicolae Ciucă a spus că viitorul ministru de Finanţe, Marcel Boloş, va lua măsurile necesare pentru creşterea colectării, va continua absorbţia fondurilor europene, precum şi investiţiile.

În elaborarea acestui program se regăsesc politici ale PNL şi politici ale PSD

„În elaborarea acestui program se regăsesc politici ale PNL şi politici ale PSD. Programul a fost elaborat împreună de către structurile de specialitate ale fiecărui partid, cu contribuţia şi pe baza experienţei activităţii guvernamentale. În momentul de faţă, am discutat şi cu Marcel Ciolacu, cu ministrul de Finanţe, Câciu, cu probabil viitorul ministru de Finanţe Marcel Boloş, care vor fi măsurile necesare pentru creşterea colectării”, a spus fostul premier.

Potrivit informațiilor transmise de Nicolae Ciucă, este nevoie de continuarea absorbţiei fondurilor europene şi continuarea investiţiilor pentru a finanţa aceste măsuri.

„Este absolut obligatoriu. De aceea, prin măsurile luate în 2022, pentru a avea o absorbţie cât mai mare, acestea trebuie avute în vedere şi anul acesta, trebuie continuate şi pe cât posibil intensificate. S-a văzut cât de mult ne-au ajutat fondurile europene. Ne-au ajutat în agricultură, am depăşit cu bine anul trecut, care nu a fost neapărat un an agricol bun din cauza secetei şi ştim care au fost efectele pe recoltă. Totuşi, am putut să pregătim campania de toamnă şi să intrăm şi în campania de primăvară anul acesta pe baza fondurilor puse la dispoziţie de UE. Dezvoltarea componentei energetice s-a făcut pe baza fondurilor de la UE”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Peisajul electoral după rocada guvernamentală

Potrivit lui Mirel Palada, acum PSD, un partid demonizat în trecut de președintele Klaus Iohannis, a ajuns pe primul loc în preferințele românilor. Pe locul doi se află AUR, iar pe al treilea PNL, care a pierdut prima poziție în favoarea social-democraților.

„Peisajul electoral la momentul schimbării premierului de la PNL spre PSD arată după cum urmează: PSD 30%, pe primul loc. Un partid mult timp demonizat de către președintele Iohannis, în toamna lui 2021 a beneficiat de o reevaluare drastică din partea acestuia, fiind redefinit drept responsabil și necesar și invitat la guvernare.

La momentul acela, PSD a beneficiat de o gură de aer. De o creștere bruscă de procente în sondaje specifică învingătorului – în literatura de specialitate efectul se cunoaște sub numele de bandwagon effect. Drept pentru care în toamna lui 2021 PSD a sărit binișor peste 40%.

Drept urmare, din 2021 încoace, PSD a avut de unde să scadă ca urmare a erodării inevitabile cît timp ești la guvernare. În acești aproape doi ani, PSD s-a erodat de la peste 40% la 30%”, a spus Mirel Palada.