Potrivit lui Mirel Palada, acum PSD, un partid demonizat în trecut de președintele Klaus Iohannis, a ajuns pe primul loc în preferințele românilor. Pe locul doi se află AUR, iar pe al treilea PNL, care a pierdut prima poziție în favoarea social-democraților.

PSD, pe primul loc în sondaje

„Peisajul electoral la momentul schimbării premierului de la PNL spre PSD arată după cum urmează:

PSD 30%, pe primul loc. Un partid mult timp demonizat de către președintele Iohannis, în toamna lui 2021 a beneficiat de o reevaluare drastică din partea acestuia, fiind redefinit drept responsabil și necesar și invitat la guvernare.

La momentul acela, PSD a beneficiat de o gură de aer. De o creștere bruscă de procente în sondaje specifică învingătorului – în literatura de specialitate efectul se cunoaște sub numele de bandwagon effect. Drept pentru care în toamna lui 2021 PSD a sărit binișor peste 40%.

Drept urmare, din 2021 încoace, PSD a avut de unde să scadă ca urmare a erodării inevitabile cît timp ești la guvernare. În acești aproape doi ani, PSD s-a erodat de la peste 40% la 30%.

Ce va fi de aici înainte? Va contabiliza Ciolacu nemulțumirea populară precum au făcut-o pînă acum diverșii premieri PNL, Orban, Cîțu, Ciucă, să scadă clar sub pragul simbolic de 30%, să își vadă întîietatea amenințată de AUR?

Sau va reuși să neutralizeze criticile și să guverneze decent, sau măcar mai bine decît premierii PNL de pînă acum, să dea cu bani în populație înspre pregătirea anului electoral 2024, și să își păstreze respectabilul nivel de 30% și prima poziție pe eșichierul politic al României?

Nu știm. Vom vedea. Predicția e dificilă, mai ales atunci cînd se referă la viitor (o butadă din legile lui Murphy care îmi place la nebunie).

AUR este pe locul 2 în preferințele românilor

AUR 22%, pe locul doi. Greva profesorilor a remobilizat electoratul AUR și l-a adus înapoi la vot, în bazinul de Likely Voters.

Drept urmare, AUR a sărit înapoi peste pragul de 20% și s-a instalat confortabil în poziția a doua, semnificativ peste din ce în ce mai perdantul PNL. AUR este în creștere, își consolidează pe zi ce trece bazinul electoral lărgit.

Pe de altă parte, AUR este de departe partidul cu votanții cei mai fluctuanți, care reacționează la evenimente, ca mai apoi, între ele, în pauzele de intensitate comunicațională, să se desumfle și sâ iasă din nou din bazinul de Likely Voters.

Cum va evolua AUR în viitor? Va reuși să capitalizeze și mai bine decît pînă acum tensiunea populară și să se consolideze drept al doilea partid al României, clar peste 20%, sau cine știe, dacă PSD nu guvernează cum trebuie, poate chiar primul?

Sau va prezenta în continuare evoluții în zig-zag, cu mobilizare doar la evenimente și fără consolidare ideologică?

Nu știm. Vom vedea. Predicția e dificilă, mai ales atunci cînd se referă la viitor.

PNL a pierdut primul loc în favoarea PSD

PNL 15, pe locul trei. Vai vai vai și vai de mine. O prăbușire spectaculoasă, demnă de un dans al lui Zorba pe plajă, cînd i-a căzut funicularul cu bușteni cu tot.

PNL a reușit în ultima perioadă (pardon: pereoadă) contraperformanța să se transforme din primul partid al țării, în siajul unui majestuos președinte proaspăt reales, în ditamai cotoroaga ce prezintă găuri pe toate părțile și pierde voturi prin toate găurile.

Instalat confortabil de ceva vreme, de ceva sondaje pe locul trei, mult sub pragul simbolic de 20% și într-o scădere bine definită, aproape catastrofală, deja PNL este la egalitate cu locotenentul său ideologic USR (cel mai recent procent USR, 14%). Ce mi-e 15%, ce mi-e 14%, amîndouă sînt cam pe acolo. Singura diferență e că USR e constant, în timp ce PNL e pe un trend bine definit de scădere.

Nu mai spunem de schimbările de premieri, unul mai mediocru decît altul, cu vîrful de penibilitate politică atins în perioada (pardon: pereoada) distinsului zgubilictic Cîțu.

Nici Ciucă n-a făcut mare lucru, așa ditamai generalul stingher cum îl vedeți la televizor. În momentul de față este oribil de erodat în ochii populației și probabil deja devenit o epavă politică. Dacă ar candida la prezidențiale, ar ocupa un onorabil loc patru. Vai vai vai și vai de mine.

Asta ca să înțelegeți în ce hal a ajuns PNL în momentul de față. O epavă. O cotoroagă care pierde voturi prin toate găurile.

Va reuși PNL să-și revină, acuma cînd PSD i-a luat locul pe tronul însîngerat și toți ochii sînt pe premierul Ciolacu, să încaseze PSD-ul nerealizările guvernamentale, în timp ce PNL să-și lingă rănile și să se întoarcă înapoi spre 20%?

Ori va avea soarta onorabilului PNȚ-CD, sau a și mai onorabilului PDL, două partide moarte politic odată cu dispariția politică a președintelui care el le-a crescut, el le-a prăbușit pînă la moarte clinică (mai întîi Constantinescu, apoi Băsescu?

Nu știm. Vom vedea. Predicția e dificilă, mai ales atunci cînd se referă la viitor.

USR 14%, locul patru. USR e precum apa sfințită. Nici nu strică, nici nu vindecă. Nici nu crește, nici nu scade.

A scăzut acum doi ani. A pierdut atunci jumătate din electorat, cînd cu primarii catastrofali și cu scoaterea sa de la guvernare de către Iohannis, adică de către americani.

În prezent USR plutește într-un canal oarecum indiferent și constant, undeva ușor sub 15%. La fel cum o face și Dacian Cioloș pe persoană fizică – doar că ăsta e la REPER, nu la USR. Iar REPER e varză, plutește rezidual în 1% (vezi mai jos).

Nu mai vorbim de Drulă, acest distins produs al școlii de civili tunși întocmai și la timp. Drulă băltește clar sub 10%, n-are nici o șansă, oricît s-ar chinui o parte progresistă a Securității să-l crească, să-l facă o nouă Jeanna d’Arc.

Doar că USR nu e apă sfințită, e otravă. Cine bea din ea, își distruge viața. Ghinion.

UDMR, 5%. Constant, egal cu sine însuși. Și oricum nu contează pragul electoral de 5%. Căci Legea Electorală conține niște chichițe discrete, știute de puțini, scrisă înadins astfel încît UDMR să intre în Parlament chiar dacă nu face în mod formal 5%. Deci nu contează că rămîn la guvernare sau nu. Tot 5% o să ia. O să aibă grijă PNL la Buzău și PSD la Giurgiu să-și pună activiștii să voteze UDMR. It is known, khaalesi.

PARTIDELE MICI, per total adunate 14%. La egalitate, cum ar veni, cu USR. Cum ar veni, deja o forță politică din ce în ce mai clară.

Doar că nu știm în ce măsură se va concretiza această forță, sau nu va trece nici unul din ei pragul electoral, și atunci procentele lor se vor vărsa la redistribuire către cele cinci partide care clar intră în Parlament: PSD, AUR, PNL, USR, UDMR.

Hai să facem o analiză a acestor partide mici, căci sînt multe și unele din ele interesante în evoluția lor.

Dintre ele se remarcă următoarele partide drept succese, cel puțin pe moment.

În primul rînd, SOS România cu 3%, în siajul unei Șoșoacă foarte active, vizibile și populare (pe persoană fizică, Diana Șoșoacă are nivelul de încredere peste 20%).

Apoi PER (Partidul Ecologist Român) cu 3%. Unul din partidele mici care apar constant atît pe radarul sondajelor, cît și la alegeri, unde au unele succese electorale locale notabile, dar care nu prea reușește să salte peste 5% la nivel național. Va reuși tura asta? Nu știm. Vom vedea. Predicția e dificilă, mai ales atunci cînd se referă la viitor.

Nu în ultimul rînd, dintre partidele mici aflate pe trend pozitiv, avem un new entry: ANC (Alianța Național Creștină). E vorba de un partid mai nou înființat, dar care iată că începe și el să apară în sondaje și deja să obțină 2% la prima măsurare. Vom vedea în sondajele următoare dacă confirmă sau nu.

Cam gata cu premianții dintre partidele mici. Să vedem și loazele. Drept perdanți se remarcă următoarele partide, într-o prăbușire aproape la fel de spectaculoasă precum PNL sau funicularul lui Zorba.

În primul rînd, PMP (Partidul Mișcarea Populară). Care într-un timp era clar peste 5%, și care iată că acum a scăzut la 2% și este pe un trend clar descrescător. Ce dulău a fost și PDL-ul ăsta transformat în PMP și ce javră janghinoasă a ajuns. Ghinion.

În al doilea rînd, Pro România. Care acum cîțiva ani, la scurt timp după apariție, reușise performanța să crească spre 10%, la fel precum ALDE. Iar care acum s-a prăbușit într-un deja rezidual 1%. Sigur nu va trece pragul de 5%. Nici el, nici confratele său de evoluție recentă ALDE. Ghinion.

Alt perdant clar, partidul lui Cioloș, REPER. Care după ce s-a desprins cu zgomot din USR și a reușit cîteva luni să țină capul peste 5%, acum e și el deja în balta reziduală de 1%, fără nici un fel de șansă să treacă peste 5%. Ghinion.

Un alt partid de fost președinte, FD (Forța de Dreapta), al vestitului împiedicat politic Ludovic Orban, horcăie și el în 1%. Ghinion. O să se verse în USR, precum o s-o facă și PMP. Partidele astea de foști președinți se pare că nu au nici un fel de șansă la publicul român. Ghinion.

Ultimul, dar nu cel din urmă, vestitul PPU-SL. Acest partid este pur și simplu genial. În sondajele la fel de vestitului Pieleanu / Avangarde (da, chiar acel PieleaNU din butada PalaDA, PieleaNU), dar și în sondajele vestitului Buble / CURS, are mereu, dar mereu 4%. Cînd el, de fapt, săracul zace la fel de însîngerat cînd în 0%, cînd în 1%.

Adevărul doare, iar propaganda de 4% asigură contracte și mai ales vizibilitate la Antena 3. Nu-i așa, Mariuse? Nu-i așa, Iosife? Ce să faci. Sociologia e meserie grea, iar România, vorba maestrului Dinică, mese puține. Cineva trebuie să se și sacrifice, să spună 4%, for the greater good of să mănînce și gura lor ceva.

Cam atît deocamdată. Într-o postare viitoare, poate discutăm și despre candidații la prezidențiale.O să fie fun. O să fie cu umpic de sînge pe pereți. Și restul procente. Adică suferință. Adică adevăr neconvenabil.

V-am spus că PPU-SL are mereu, dar mereu 4% în sondajele care trebuie? Doamne Dumnezeule, cîtă pricepere. Cîtă pricepere, măi Mariuse măi…”, a scris sociologul pe Facebook.