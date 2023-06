Mirel Palada a discutat, printre altele, despre scandal „Matrafox”, în care fostul președinte Traian Băsescu părea a fi sub influența alcoolului, iar el, în calitate de purtător de cuvânt al Guvernului, a comentat acest lucru. Sociologul povestește că a fost sunat ulterior de Victor Ponta, care a încercat să „pună batista pe țambal”.

Eu spun lucrurilor pe nume

„Când eram la Guvern vorbeam formal, când eram acasă, eram destul de „colorat”. A avut Băsescu o ieșire la televizor din care era clar că este beat.

Mai făcea asta. Am ajuns acasă, am pus mâna pe tastatură și am scris că părea matrafoxat, mai mult de putere decât de alcool. M-a sunat Ponta și a zis că nu e bine ce se întâmplă, a încercat să pună batista pe țambal, nu am mai fost purtător de cuvânt, m-a păstrat consilier de stat, cu sondajele mele …

Și în 2016, eram în studio și l-am întrebat „Domnule președinte, tot ați consumat?” El mi-a răspuns „Nu credeam că ați rămas atât de porc”.

Eu sunt purtător de cuvânt și sunt ce sunt și spun lucrurilor pe nume: Domnule, președintele este beat!

Cum să nu îndrăznească nimeni să spună? Cum să fim atât de ipocriți încât să nu spunem „dobitocul ăsta e beat? Președintele este beat la televizor!”

Dacă Băsescu putea să-și bată joc de adversarii lui politici …”, a declarat Mirel Palada.

Victor Ponta încerca să fie prea domestic

Palada a vorbit și despre faptul că Victor Ponta nu a ripostat și a fost „prea moale, prea cuminte” în acea perioadă, în timp ce Traian Băsescu îl călca în picioare. În opinia sociologului, România a avut, de fapt, doar trei oameni politici, unul dintre ei fiind fostul președinte Băsescu.

„Victor, care în 2011 spunea că e beat Băsescu, în 2014 a zis „Domnule, nu e frumos să vorbim așa”. Ăla te jignește, te calcă în picioare, te face „dottore”, „miau miau”, iar tu nu ripostezi? Trebuie să arăți că stai pe picioarele tale. Băsescu a câștigat fiind el. Noi în România am avut trei oameni politici: Iliescu, Coposu și Băsescu, care să fie cu adevărat bestii politice, fiare politice.

Era clar că Ponta încerca să fie prea domestic, prea moale, prea cuminte”, a mai spus Mirel Palada.