„Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID-19. Voi petrece următoarele 14 zile în izolare, însă rămân aici, alături de voi. O să muncesc de acasă. Până în momentul de faţă am fost norocos şi am avut doar simptome uşoare, sunt încrezător că voi trece şi peste această perioadă. Acum o spun ca persoană afectată: respectaţi regulile cu stricteţe! Virusul nu ţine cont de cine suntem sau ce credem. Sănătate multă tuturor!”, a scris liderul PNL Harghita pe Facebook.

În luna martie, Sebastian Buzilă s-a autoizolat la domiciliu după ce a participat, la Bucureşti, la şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului, la care a luat parte şi senatorul Vergil Chiţac, primul parlamentar testat pozitiv pentru coronavirus.

Violeta Alexandru, testată și ea pozitiv

Violeta Alexandru a transmis o veste complet neașteptată pe propriul cont de Facebook. Conform celor scrise de ministrul Muncii, aceasta a făcut un test de coronavirus și a primit un rezultat pozitiv.

Violeta Alexandru a subliniat că va urma tratamentul indicat de către specialiști și va lucra de acasă în următoarea perioadă.

„Am atât de multă treabă (și îmi și place ceea ce fac) încât, chiar și cu acest rezultat pozitiv la testul pentru covid, voi continua să muncesc de acasă. Voi fi chiar mai activă și mai eficientă, la Minister se mai întâmplă să mă întrerup des pentru că apare o urgență și dacă tot sunt acolo, întrerup ce fac și o rezolvăm. Parte dintre aceste urgențe (așa e viața la Ministerul Muncii) vor fi acum preluate de echipa de conducere a Ministerului.

Am puțin mai multă liniște în perioada zilelor următoare ca să trec prin toate, absolut toate evaluările și verificările pe care le-am cerut instituțiilor pe care le coordonez. Voi fi la telefon pentru a ajunge la rezultatele la care nu renunț până în ultima zi de mandat. Sunt și voi rămâne activă. Se pot aștepta colegii din instituțiile din țară să fiu și mai curioasă acum că am mai multă liniște ca să mă uit peste informațiile cerute. Să vă așteptați la multe informații utile aici.

Inclusiv despre campania PNL București care se desfășoară în online exact așa cum suntem noi – cei din PNL București: decenți, serioși, cu determinarea de a face treabă pentru Capitală.

Voi urma tratamentul indicat”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.