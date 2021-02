O nouă umilinţă maximă încasată de către patronul roş-albaştrilor, Gigi Becali! Acestea sunt dezvăluirile care-l distrug pur şi simplu pe latifundiarul din Pipera. Anamaria Prodan continuă războiul total cu milionarul.

Lovitură cruntă pentru Gigi Becali

Lovitură cruntă încasată de către Gigi Becali în războiul cu Anamaria Prodan. Totul a început după ce impresara a fost dată la o parte din negocierile privind transferul Dennis Man la Parma, deși îl reprezenta oficial pe fotbalist.

Giovanni Becali, vărul lui Gigi Becali, a intermediat tranzacția, deși nu-l reprezintă oficial pe fotbalist. Situația a scos-o din sărite pe Anamaria Prodan, care l-a pus la zid inclusiv pe Gigi Becali, patronul echipei bucureştene.

Jigniri fără precedent la adresa lui Gigi Becali

Sunt jigniri fără precedent la adresa lui Gigi Becali. Anamaria Prodan s-a dezlănţuit pur şi simplu. „Este penibil de la A la Z. E mic și la statură și la minte. De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Spune că m-am ridicat pe umerii lui, păi, el are umeri? Are 1,20 metri, pe scăunel, cu mâinile ridicate. Ce umeri are el?

Are bust și cap ca să nu îi plouă în gât, că nu îl folosește. El se ia cu mine? A făcut școala pe scări. El nu poate să mai vorbească vreodată cu mine sau în fața mea. Să își aducă aminte cum se gudura pe lângă mine și să își aducă aminte cum mă ruga să vorbesc frumos despre el pe la televizor.

Să spun că e cel mai mare și mai deștept din familia Becali. Îi spun eu, că sunt un om corect, că nu are niciodată cum să se ridice la nivelul vărului său. Ăla măcar a făcut istorie, că a fost primul manager din România și a făcut transferuri mari. El, săracul, ce a făcut?

A avut noroc că a stat sclavul unor oameni importanți și le-a luat apoi lucrurile, noi știm lucrurile astea. Ce, are vreo școală să fie vreun deștept? Nu! El a fost omul potrivit, la locul potrivit”, a declarat Anamaria Prodan, conform prosport.

Mai mult, impresara i-a transmis lui Becali și un avertisment. „A fost săgeata, pus la înaintare de cineva și săgeata s-a întors împotriva stăpânului. De asta s-a dus la pușcărie. Nu de băiat bun s-a dus acolo. Probabil se va mai întoarce, că văd că îl mănâncă limba rău de tot și vorbește doar de Anamaria Prodan.

Eu îl las, dar el nu știe ce îl așteaptă cu mine. Eu nu am pierdut în viața mea războaie. El ce crede că o să se întâmple dacă amenință jucătorii mei de la FCSB? O să rezilieze fotbaliștii cu mine, iar eu să iau de la ei clauzele de reziliere. Cam asta ar putea să facă Gigi Becali.

I-aș zice eu așa, golănește, ce ar putea să ne facă el mie, soțului meu și familiei mele, dar ne este scârbă și de asta. Nu vrem să mai auzim numele ăsta. El să își vad de viața lui și de familia lui și să nu mai comenteze pe la televizor. El nu a reușit să ia campionatul, e râsul României și maimuțoiul fotbalului românesc”, a mai susținut Anamaria Prodan.