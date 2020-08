Au fost ani de coșmar pentru impresarul de fotbaliști, Giovanni Becali. Vărul lui Gigi Becali a fost găsit vinovat de către judecători și și-a petrecut ani de zile în spatele gratiilor. Pe 4 martie 2014, Ioan Becali a fost condamnat la 6 ani și 4 luni de pușcărie în „ Dosarul Transferurilor”. A fost eliberat condiționat pe 14 septembrie 2016.

Giovanni Becali a spus adevărul!

Acum, la aproape patru ani distanță, agentul FIFA s-a decis să rupă tăcerea și să facă dezvăluiri din spatele gratiilor. Acesta a spus cu cine stătea în celulă, în emisiunea Prietenii lui Ovidiu, de pe gsp.ro. „La mine în cameră nu intrau pedofili, nu intrau violatori, maxim traficanți de droguri, nu consumatori de droguri.

Trafica omul droguri să-și ia de mâncare. Când m-am dus acolo știau și gardienii și șefii cine sunt. Bă, e Giovanni Becali, despre ce vorbesc aici? Lumea a înțeles că e ăsta aici, ce să facem acum?”, a explicat Ioan Becali.

Nu este singura poveste din pușcărie. Ioan Becali a vorbit și la DigiSport despre perioada petrecută în penitenciar. „S-au spus multe minciuni despre cum am trăit eu în pușcărie. Da, am dat bani și am adus var și o bidinea să modernizăm baia. Am pus niște băieți să muncească. Le-am dat țigări. Erau băieți săraci și noi aveam bani de țigări.

Eram cu Borcea și zicea: «Uite-l pe filipinezul nostru». Era un băiat care ne ajuta. Era un băiat care avea un mers ciudat. Mergea cu fundul îndoit. L-am întrebat: «Tu ești d-ală? Homosexual?». Mi-a zis că da și i-am zis «De mâine ai furculița ta, lingura ta, prosopul tău». I-am adus mănuși de plastic. Ne făcea curat și alte treburi pe care noi nu le-am fi făcut. Nu putem spune că era servitor sau menajeră. Ne ajuta pe acolo.

Ne trezeam la 7 sau la 7:30, când era apelul. Aveam abonamente la ziare, la Digi și Telekom și la încă 3-4 canale. Plăteam noi, printr-o firmă. Pușcăria nu avea bani să plătească și făceam noi cerere să plătim. Puteam mânca ce doream noi, de la magazin. Puteam să ne cumpărăm de 1.000 de lei pe săptămână”, a povestit Giovani Becali la TV Digi Sport.