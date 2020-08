Patru fotbaliști de la FCSB au fost infectați cu coronavirus, informează clubul printr-o informare pe pagina oficială de Facebook.

„FCSB anunță că, în urma ultimei testări COVID-19, au fost înregistrate patru cazuri pozitive în cadrul lotului nostru. Astfel, Gabriel Simion, Toma Niga, Răzvan Udrea și Alexandru Pantea sunt fotbaliștii care au fost infectați cu virusul SARS-COV-2, aceștia urmând să fie preluați de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică, în conformitate cu normele în vigoare. Menționăm faptul că jucătorii sunt asimptomatici și au fost deja izolați de restul grupului.

De asemenea, clubul nostru va aplica toate prevederile legale care rezultă în urma acestei situații!”, se arată în postarea FCSB de pe Facebook.

Gigi Becali este unul dintre cei care a dat o serie de declarații controversate în ceea ce privește Covid-19. După ce a susținut că „Dracul a făcut virusul ăsta, ca să închidă bisericile”, acum patronul FCSB spune că trebuie să ne îmbolnăvească toată lumea.

„Poți să te dai peste cap, dar, dacă așa a vrut Dumnezeu… Asta-i o boală pe care o ia oricine. Trăim cu ea. Deschideți stadioanele să se îmbolnăvească lumea, pentru că până la urmă toți o să luăm acest virus!”, a spus Becali la „Digi Sport Matinal”.

Becali este unul dintre cei care susțin că nu este necesar să porți mască și crede că mersul la slujbe ține virusul departe de credincios. Într-un interviu acordat România TV, patronul FCSB a susținut că dacă el merge la Sfânta Liturghie și la Sfântul Maslu nu are cum sa fie niciun fel de microb de COVID.

„Uleiul care este mirul ungerii de la Sfantul Maslu. Eu nu port mască. Nu port mască nu pentru că nu vreau. Eu am făcut testul, pentru ca am clinica, si sunt sanatos”, a spus Becali.

„Parerea mea, bă, cine se imbolnaveste, la spital si cu asta basta. Viata merge inainte, nu ne inchidem in case, oprim tara, nu mai mancam? Viata merge inainte. Cine se imbolnaveste, merge la spital si sa se faca sanatos. Care moare, moare, mergem si-l ingropam. Asa vad eu. Masura principala care trebuie luata, dupa parerea mea, cluburile. Cluburile inchise. Nu fac parte din economia si din viata obligatorie a omului. Ce putem sa oprim… nu moare omul daca nu merge la club. Ai vazut, stau, aglomeratie, bautura si acolo se imbolnavesc. Inchideti, tata, cluburile si am terminat balciul. Si chiar si restaurantele. Pana in ora 22 si la revedere”, a spus Becali.