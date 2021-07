Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei a transmis un mesaj radical pe pagina sa de socializare. El l-a desființat pe Dan Barna din cauza performanței sale politice.

„L-am privit ieri seară pe Dan Barna la emisiunea lui Sebastian Zachmann. Două concluzii:

1) omul e zero barat la capitolul conducerea țării. Eschive penibile, glumițe tâmpe, zero orizont, zero leadership, zero viziune, provincial -un fel de Marylin de Ciorogârla-, zero capacitate de a face. Bleg, fad, ridicol pe alocuri, îmbătat cu propriile-i cuvinte, nu degajă nimic. Cât de redus intelectual să fii pentru ca din poziția de vicepremier (!?) să povestești la televizor cum „ți-ai dat seama, discutând cu in prieten, cum trebuie convinși cei care nu vor să se vaccineze: le spui că atunci când le e înfundată țeava ascultă de instalator, deci când un medic le spune să se vaccineze, să îl asculte”. Omul nici măcar de Gâgă nu e, e Gâgă la pătrat. A reușit totuși o performanță: nu a fost atât de varză ca Anca Dragu.

2) În linie cu performanța sa reală și remarcabilă de a fi ținut propriul partid pe linia de plutire, fără turbulențe majore, a fost bunicel și convingător când a vorbit de propriul partid. Continui să cred că Dacian Cioloș ar fi o variantă mai bună -își asumă opțiuni mai clare și nu e provincial- dar Barna e, să recunoaștem, un bun lider de partid. Pe gustul și asemănarea membrului tip al USR: entuziasm infantil, plat și fără idei noi, activiști ai banalităților spuse solemn, excelenți împacheatori de fum, cu credința sinceră (dar greșită) că poți schimba o țară cu bune intenții. Și oleacă cu apetență pentru ciolan, pentru el și acoliți, cu o coloană vertebrală foarte flexibilă, cred că și-a ratat vocația de vânzător de înghețată: mulțumește pe toată lumea dându-i fiecăruia ceea ce cere, dar fără vreo valoare alta decât o satisfacție primară, de moment. Fără ironie, asta e o calitate (pe care, eu de exemplu, nu mi-am propus să o am) când vrei să conduci un partid cu idei și discurs fără relief sau identitate asumată, cum e USR.

În concluzie: pentru binele țării, să rămână să construiască partidul și să nu mai aibă ambiții de konducător. Asemenea oameni sunt periculoși pentru o țară, dacă sunt în guvern. O lălăie artistic în loc să facă ceva util, pierzându-ne timpul și risipindu-ne speranțe.

PS: nu mă obosesc să îi răspund la prostiile spuse pe educație, o să-i fac praf la pachet când e momentul”, a scris Daniel Funeriu pe pagina sa de Faceboook.