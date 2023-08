Uleiul de măsline se vinde la preț dublu în Spania

În prezent, uleiul de măsline se vinde la un preț dublu în Spania din cauza secetei care a redus producția și a ofertei scăzute. În ciuda acestui fapt, cererea oamenilor pentru ulei de măsline se menține ridicată. În prezent, un litru de ulei de măsline pornește de la 6,45 euro în sus în Spania, iar o carafă de 5 litri de ulei de măsline depășește 34 de euro. Coordonatorul Organizațiilor Fermierilor și Crescătorilor Jumilla avertizează că nu există prea multă ofertă pe piață, ceea ce înseamnă că prețurile vor continua să crească.

„Prețurile vor continua să crească pentru că nu există suficient produs. Cea mai proastă veste este că uleiul de măsline de campanie va continua să aibă un preț tot mai mare, din cauza scăderii producției cauzată de seceta prelungită pe care am suferit-o toți. Depindem de vreme, dacă nu plouă nu e nimic de făcut”, au explicat reprezentanții Coordonatorului Organizațiilor Fermierilor și Crescătorilor Jumilla, potrivit cotidianului spaniol La Verdad.

„Recoltele uscate din ultimii ani nu produc. O ofertă mai mică implică prețuri mai mari, la care trebuie adăugat și creșterea costurilor de producție. Pe termen scurt, nu vedem nicio soluție. Uleiul de calitate se obține doar într-un singur mod: din măslini de calitate, bine îngrijiți, cu irigații optime și evident are costul lui.”, au adăugat reprezentanții companiei spaniole El Raal.

Prețul ciocolatei va crește din nou

De altel, costul boabelor de cacao angro a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, iar producătorii pariază că preţurile vor rămâne la un nivel ridicat până la finalul anului 2024. Prețul boabelor de cacao angro a crescut din cauza ploilor torenţiale şi a unui dăunător care a afectat grav arborii de cacao din Vestul Africii, o regiune care este responsabilă pentru două treimi din recolta mondială de boabe de cacao.

În plus, recolta de boabe de cacao a Coastei de Fildeş, cel mai mare producător mondial, ar urma să fie, în acest an, cu până la o cincime mai mică față de anul trecut, motiv pentru care autoritățile locale au suspendat deja contractele de vânzăre, care obligă fermierii să livreze boabele de cacao la un anumit moment în viitor. De altfel, în Ghana, al doilea producător mondial de cacao, producţia de boabe de cacao ar urma să scadă sub media multianuală, iar fenomenul meteo El Nino ameninţă producţia de boabe de cacao, fix acum, când fermierii se confruntă cu un virus care le afectează arborii de cacao.

Conform Bloomberg, chiar dacă pandemia provocată de coronavirus a dus la o încetinire a cererii globale de ciocolată şi la constituirea de stocuri de boabe de cacao, revenirea consumului, plus doi ani în care a existat un deficit de aprovizionare au redus semnificativ stocurile de boabe de cacao. Această situaţie i-a făcut pe directorii unor mari companii de ciocolată, precum Lindt & Spruengli AG şi Hershey Co., să avertizeze că vor avea loc noi majorări de preț.