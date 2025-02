Uniunea Europeană (UE) își reafirmă angajamentul pentru o pace justă și de lungă durată în Ucraina, dorind să colaboreze strâns cu Statele Unite pentru atingerea acestui obiectiv.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a transmis acest mesaj după o discuție cu Keith Kellogg, emisarul special american pentru Ucraina, desemnat de președintele Donald Trump.

Întâlnirea dintre oficialul european și generalul Kellogg a avut loc la Bruxelles, fiind axată pe analiza situației actuale din Ucraina și pe strategii comune care să sprijine eforturile de stabilizare a regiunii.

Important discussion with @generalkellogg on Ukraine.

Financially and militarily, Europe has brought more to the table than anyone else. And we will step up.

We want to partner with the US to deliver a just and lasting peace for Ukraine.

Now is a critical moment.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 18, 2025