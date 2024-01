UE schimbă regulile pentru domeniul energetic. Criza, ocazie pentru reproiectare

„Când am avut plăcerea de a fi invitat din nou în acest an pentru a contribui la numărul anual de aniversare a Energypress, am revenit la comentariul meu de anul trecut, unde am menționat inadecvarea evidentă a modelului de construcție a pieței energetice a Uniunii Europene (UE) și mi-am dezvoltat preocupări, astfel încât criza energetică să nu fie un prilej pentru UE și statele sale membre de a se abate de la obiectivul tranziției energetice sau de la politica energetică unificată a UE”, a declarat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Ecologia Europeană, domnul Frans Timmermans.