Sancțiunile se concentrează în mare măsură pe combaterea eludării și vizează firme din întreaga lume acuzate că furnizează Rusiei tehnologie avansată și bunuri militare fabricate în Uniunea Europeană, în special componente pentru drone.

Au fost vizate, de asemenea, companii din Turcia și Coreea de Nord, printre alte țări. Aproape 200 de persoane și entități, majoritatea din Rusia, au fost adăugate pe lista neagră, care conține în prezent peste 2.000 de nume.

Pachetul nu include însă nicio persoană care ar fi fost implicată în moartea lui Aleksei Navalnîi, cel mai proeminent critic al președintelui Vladimir Putin. Nu au fost incluse nici restricții mai stricte privind aluminiul, deoarece subiectul rămâne controversat, transmite Euronews.

Detaliile exacte privind aceste sancțiuni vor fi disponibile după publicarea în jurnalul oficial al UE, care se așteaptă să aibă loc în cursul acestei săptămâni.

‼️ Deal ‼️ EU Ambassadors just agreed in principle on a 13th package of sanctions in the framework of Russia’s aggression against Ukraine.

This package is one of the broadest approved by the EU. It will undergo a written procedure and be formally approved for the 24 February.

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) February 21, 2024