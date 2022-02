UPDATE

Anunț de ultimă oră din Rusia. Purtător de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konaşenkov spune că Moscova a atacat infrastructuri militare ucrainene cu rachete de crozieră navale şi aeriene, relatează AFP.

Oficialul rus spune că lucrurile nu se vor opri aici, iar Moscova are planuri în continuare.

”În cursul nopţii (de vineri spre sâmbătă), Forţele armate ale Federaţiei ruse au atacat instalaţii de infrastructură militară ucrainene cu arme de înaltă precizie cu rază lungă de acţiune, folosind rachete de croazieră navale şi aeriene”, a anunţat într-o intervenţie televizată un purtător de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konaşenkov.

Totodată, el a mai precizat că rușii au în plan cuceriri în teritoriile separatiste Doneţk şi Lugans. Pe de altă parte, informațiile nu au putut fi verificate din surse independente, arată AFP.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Informații de ultimă oră vin chiar din Rusia. Ministerul rus al Apărării anunță că orașul Melitopol a fost capturat. De menționat este faptul că acesta este primul oraș important care a fost preluat de la începutul invaziei.

Imaginile sunt fără precedent. Rușii au atacat un spital din Melitopol, iar în fotografiile care apar pe rețelele de socializare se vede cum proiectilul lovește secția de oncologie.

În paralel, în Kharkov, al doilea mare oraș din Ucraina ca mărime, un depozit de combustibil. Presa internațională scrie că explozia a fost atât de puternică, încât a putut fi văzută de la zeci de kilometri distanță.

Rachetele continuă să fie văzute pe cer și acum, iar cetățenii ucraineni stau la coadă la arme.

În timp ce orașul Melitopol a fost capturat, în Kiev, situația se agravează. O coloană de circa o sută de blindate ruseşti avansează în direcţia capitalei Ucrainei, au scris presa, potrivit EFE.

Agenția urcaineană UNIAN scrie că blindatele sunt identificate cu o literă albă „V”, în timp ce conducătorii vehiculelor poartă ca semn distinctiv o bandă adezivă albă la manşete.

Anterior, trupele ruse au lansat o ofensivă prin partea de vest a oraşului şi au bombardat o garnizoană militară. Ulterior, armata ucraineană anunța că incursiunea inamicului a fost respinsă. Sursa citată preciza că coloana rusă, din care făceau parte tancuri, camioane şi alte vehicule militare, ar fi încercat să avanseze în zona metroului Beresteiskaia, pe Bulevardul Victoriei.

În tot acest timp, autoritățile locale scriu că forţe aerotransportate ruse au aterizat pe un aerodrom din localitatea Vasilkov, aflată la mai puţin de 40 de kilometri de Kiev.

Se pare că trupele ruse încearcă să încercuiască capitala şi să o izoleze de restul ţării, iar în acest scop au preluat controlul asupra unui aerodrom în direcţia frontierei belaruse şi au blocat un important oraş la nord, Cernigov.

În același timp, luptele continuă la periferia Kievului în zona Hostomel. Martorii au observat în această dimineață o grupare de elicoptere Ka 35 și Mi 24 în apropierea aeroportului.

Video reportedly from this morning showing Russian Ka-52 and Mi/24/35M helicopters near Hostomel. https://t.co/Kt35OauLXd pic.twitter.com/TkiJfUMXaP

— Rob Lee (@RALee85) February 26, 2022