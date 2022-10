Rusia întreagă a rămas șocată după explozia ce a avut loc sâmbătă la celebrul pod Kerci, care face legătura între Peninsula Crimeea, aflată sub controlul Moscovei, și teritoriul Rusiei.

După ce Vladimir Putin a afirmat că serviciile secrete ucrainene ar fi de vină pentru acest atac, o reacție rapidă a venit din partea lui Mihailo Podoliak, unul dintre consilierii de top ai preşedintelui Ucrainei.

Ȋntr-un mesaj postat pe contul său de Twitter, Podoliak a afirmat că un astfel de mesaj este prea cinic chiar și pentru Rusia.

„Putin acuză Ucraina de terorism? Sună prea cinic chiar şi pentru Rusia. Cu mai puţin de 24 de ore în urmă avioane ruseşti au atacat cu 12 rachete zona rezidenţială din Zaporojie, ucigând 13 oameni şi rănind peste 50. Există un singur stat terorist aici şi toată lumea ştie care este acesta”, a scris Mihailo Podoliak.

Putin accuses Ukraine of terrorism? Sounds too cynical even for Russia. Less than 24 hours ago ru-planes hit residential area of Zaporizhzhia with 12 missiles, killing 13 people and injuring more than 50. There is only one terrorist state here and the whole world knows who it is.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 9, 2022