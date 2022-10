Consilierul şefului cancelariei prezidenţiale ucrainene, Mihailo Podoliak, a vorbit despre posibile negocieri cu Rusia. Într-o postare pe contul său de socializare acesta a precizat că, mai întâi, trebuie să ne amintim toate crimele de război comise de Rusia.

El spune că Ucraina se va așeza la masa negocierilor doar după ce se înființează un tribunal împotriva Rusiei şi după ce trupele ruseşti vor fi retrase din teritoriile țării.

„Întrebare pentru ‘pacificatori’: Vreţi negocieri? Algoritmul este simplu:

1. Uitaţi-vă la fotografiile/videoclipurile cu gropile comune;

2. Sugeraţi Kremlinului să-şi retragă imediat trupele de pe teritoriul suveran al Ucrainei;

3. Constituiţi un tribunal şi cereţi extrădarea criminalilor de război ruşi. Mai puţine fantezii – mai multă realitate”, a scris Podoliak pe Twitter.

Question to „peacekeepers”. Want to negotiate? The algorithm is simple.

1. See photos/videos from mass burials.

2. Offer Kremlin to withdraw military from the sovereign territory of 🇺🇦.

3. Form a tribunal and demand the extradition of 🇷🇺 war criminals.

Less fantasy, more reality.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 9, 2022