Mihailo Podoliak neagă implicarea Ucrainei în atacul de la periferia Moscovei

Pe contul său de pe platforma de socializare Twitter, consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a transmis vineri seara, 22 martie, un mesaj ferm. El anunță că Ucraina nu are absolut nicio implicare în atacul terorist din Moscova. Acest incident tragic a cauzat pierderea a cel puțin 60 de vieți și rănirea a peste 100 de oameni.

Potrivit declarațiilor consilierului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, atentatul de la Moscova ar putea conduce la o extindere a războiului.

Pe Twitter, consilierul lui Zelenski, Mihailo Podoliak, afirmă că Ucraina nu este implicată în atentatul terorist din Rusia:

„Să fie clar, Ucraina nu are absolut nimic de-a face cu aceste evenimente”, a declarat consilierul, pe Telegram.

Iată întregul mesaj transmis de Mihailo Podoliak:

„Ucraina cu siguranță nu are nicio legătură cu împușcăturile/exploziile din Crocus (Regiunea Moscova, Rusia). Nu are niciun sens… Ucraina luptă cu armata rusă de mai bine de doi ani. Și totul în acest război se va decide doar pe câmpul de luptă. Doar prin cantitatea de arme și prin deciziile militare. Atacurile teroriste nu rezolvă nicio problemă. Ucraina nu a recurs niciodată la utilizarea metodelor teroriste. Este întotdeauna inutil. Spre deosebire, apropo, de Rusia însăși, care folosește atacuri teroriste în actualul război împotriva Ucrainei. Și în al treilea rând, cu mult înainte de evenimentele din Crocus City Hall , auzisem avertismente publice de la ambasadele străine staționate la Moscova cu privire la posibilitatea unor asemenea evenimente sângeroase. Ca o concluzie: nu există nici cea mai mică îndoială că evenimentele din suburbiile Moscovei vor contribui la o creștere bruscă a propagandei militare, la accelerarea militarizării, la extinderea mobilizării și, în cele din urmă, la extinderea războiului. Și, de asemenea, pentru a justifica lovituri genocide manifeste împotriva populației civile din Ucraina”, a transmis Mihailo Podoliak.

Video, posted by Warning, news Telegram channel shows more bodies are being taken out of Crocus City Hall. https://t.co/XYe9xJ7SDs pic.twitter.com/NGPPWHqgL4 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 22, 2024

Atacul de vineri seară din Moscova, revendicat de ISIS

Ulterior, gruparea militantă Stat Islamic, cunoscută şi drept ISIS, a revendicat atacul de la Moscova. Pe canalul de Telegram al grupării a fost postat un mesaj cu privire la acţiunea „combatanţilor Statului Islamic”, care au lovit „o mare adunare de creştini”.

„Combatanţi ai Statului Islamic au atacat o mare adunare de creştini în oraşul Krasnogorsk, la periferia capitalei ruse, Moscova. Au ucis şi rănit sute de oameni şi au provocat o mare distrugere în acest loc înainte de a se retrage la bazele lor într-o manieră sigură”, a transmis pe Telegram agenţia Amaq, organul de propagandă al ISIS.

Potrivit informaţiilor de la faţa locului, ar fi vorba despre cinci atacatori înarmaţi cu arme automate.

Serviciul de informaţii militare al Ucrainei (GUR) venise, vineri seară, cu o altă ipoteză

Gruparea anti-Kremlin din Ucraina, cunoscută sub numele de „Legiunea Libertatea Rusiei”, a respins la rândul său orice acuzație de implicare în atacul armat sângeros care a avut loc vineri seară într-o sală de concerte moscovită. Atentatul s-a petrecut la complexul Crocus City Hall.

Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei, a declarat că Rusia va lua măsuri pentru a-i neutraliza pe liderii ucraineni în cazul în care aceștia sunt găsiți vinovați pentru atacul armat asupra unei săli de concerte de la periferia Moscovei, potrivit unor informații transmise de AFP.

Conform Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (GUR), masacrul de vineri de la un centru comercial din periferia Moscovei este atribuit unei „operațiuni planificate de către serviciile speciale ale Kremlinului”.

Scopul ei? „Discreditarea Ucrainei și a întregii lumi libere”.

„Desigur, vorbim despre o operaţiune specială a serviciilor secrete ale Kremlinului împotriva propriilor lor cetăţeni”, a precizat Andrii Yusov, purtătorul de cuvânt al GUR, potrivit agenției de ştiri Unian, din Ucraina.

Prin intermediul unei declarații pe rețelele de socializare, Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (GUR) a afirmat că atacul constituie încă un pretext pentru intensificarea agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei și pentru a motiva o nouă mobilizare militară în cadrul Rusiei.

The roof of the Crocus City Hall is collapsing All tеrrоrists are still in the building and special forces are conducting an assault pic.twitter.com/8A7f8H9J5D — What the media hides. (@narrative_hole) March 22, 2024

Conform informațiilor furnizate de GUR, capacitatea unui grup de indivizi înarmați cu puști de asalt de a se deplasa liber în Moscova este considerată o dovadă, alături de alte probe solide, că atacul a fost coordonat de către serviciile secrete ruse.

„Atentatul terorist de la Moscova este o provocare planificată şi deliberată a serviciilor speciale ruse la ordinele (preşedintelui rus Vladimir) Putin. Obiectivul său este de a justifica bombardamente chiar mai dure împotriva Ucrainei şi o mobilizare totală în Rusia”, a afirmat GUR. Potrivit instituției, „trebuie înţeles ca o ameninţare a lui Putin de a provoca o escaladă şi de a extinde războiul”, conform relatării AFP.

Serviciul federal de securitate al Rusiei (FSB) a raportat că în atacul armat comis de cinci bărbați înarmați, îmbrăcați în uniforme de camuflaj, la sala de concerte Crocus City Hall de la periferia Moscovei, au fost ucise cel puțin 60 de persoane, iar peste 100 au fost rănite.