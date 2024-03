UPDATE

Bilanţul atacului din această seară a crescut la 40 de morţi şi cel puţin 100 de răniţi. Datele sunt încă în curs de actualizare.

Ştirea iniţială

Atac armat în Rusia. Indivizi necunoscuți au pus la cale un atac armat la un centru de spectacole din zona Moscovei. Potrivit primelor informații disponibile, cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 35 au fost rănite în urma incidentului.

Conform informațiilor furnizate de canalul de telegram Baza, clădirea este cuprinsă de flăcări. Atacul a avut loc în timpul unui spectacol desfășurat în incinta clădirii.

BREAKING: Videos published on social media show the first moments after the attack on the „Crocus” concert hall in Moscow began. pic.twitter.com/umgamDxIQl

Vineri seara, 22 martie 2024, atacul a avut loc la sală de concerte de la periferia Moscovei, conform anunțurilor agențiilor de presă ruse și canalului de Telegram. Anumite surse indică pierderi umane și răniți, relatează AFP și Reuters.

📢At least 3 gunmen in military camoflague armed with assault rifles have opened fire in a north west Moscow shopping centre named Crocus City Hall. At least 20 killed.

🔥Is the terrorist attack which the US Government warned about?#IstandwithRussia pic.twitter.com/rbXQ8UAVJo

— Aussie Cossack (@aussiecossack) March 22, 2024