Moscova a fost atacată! Duminică dimineață, regiunea capitalei Rusiei a fost ținta unui atac ucrainean cu drone, considerat cel mai amplu de la debutul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Peste 30 de drone au fost interceptate și distruse de apărarea antiaeriană rusă, potrivit AFP.

Ministerul rus al Apărării a anunțat pe Telegram că a „dejucat o tentativă de atac terorist a regimului de la Kiev”, afirmând că au fost distruse 70 de drone în total, dintre care 34 doar în regiunea Moscovei. Alte drone au fost neutralizate în regiunile Kaluga (7) și Tula (2), precum și în trei regiuni de graniță cu Ucraina: Briansk (14), Oriol (7) și Kursk (6).

Andrei Vorobiov, guvernatorul regiunii Moscova, a relatat pe Telegram despre un „atac masiv”, specificând că intercepțiile s-au desfășurat în zonele Ramenskoie și Domodedovo, la aproximativ 40 de kilometri sud-est de Moscova și în apropierea aeroporturilor.

Earlier, authorities claimed that all drones had been “shot down.” pic.twitter.com/uPJISxUFe9

Aftermath of UAV attack in Moscow region.

Atacul de la periferia Moscovei survine la patru zile după un raid rusesc cu drone asupra Kievului, care este ținta unor atacuri aproape zilnice de o lună. Autoritățile ucrainene susțin că raidurile lor asupra Rusiei, ce vizează de obicei infrastructura energetică, reprezintă un răspuns la bombardamentele ce au devastat infrastructurile și orașele ucrainene de la lansarea invaziei ruse în februarie 2022.

Duminică, o femeie de 52 de ani a fost rănită de fragmente de dronă, suferind arsuri pe față, gât și mâini, iar două case au fost incendiate, a informat guvernatorul Vorobiov. Traficul aerian a fost afectat, fiind suspendate temporar aterizările și decolările pe trei aeroporturi din Moscova: Șeremetievo, Domodedovo și Jukovo.

🇺🇦 During the morning, the Armed Forces of #Ukraine launched a massive drone attack towards Moscow.

Air Defense repelled 32 enemy attacks in Ramenskoye, Kolomna, and Domodedovo.

A 52-year-old woman was injured by shrapnel, she was hospitalized, she is now in intensive care. pic.twitter.com/2nOPES6saT

— Иван ☦ (@lll_Tatarinov_H) November 10, 2024