Atac armat și explozie în Moscova. Un individ a fost deja reținut de forțele de securitate rusești ca prim suspect în urma atacului terorist care a șocat întreaga planetă. Identitatea acestuia rămâne încă necunoscută.

Mașina folosită de presupușii atacatori, care ar putea fi echipată cu dispozitive explozive, a fost descoperită în parcarea din apropierea locului unde s-a produs atacul. Autoritățile au izolat mașina în scopul efectuării unor verificări suplimentare.

❗️ Security forces detained an unidentified man near the site of the terrorist attack in #Moscow pic.twitter.com/iqhlDvvWv5

În același timp, autoritățile au instituit blocade la toate ieșirile din Capitală. Moscova este complet încercuită de oamenii legii, iar Poliția rutieră desfășoară inspecții aleatorii la toate punctele de acces din metropolă, într-o încercare de a asigura securitatea și de a preveni potențialele amenințări.

Până în prezent, cel puțin 40 de persoane au fost raportate ca fiind decedate în urma atacului.

Autoritățile rusești au ridicat nivelul de alertă la nivelul maxim. În plus, peste 50 de ambulanțe au ajuns în grabă la locul incidentului. Ca urmare a atacului, tavanul clădirii a început să se prăbușească, determinând evacuarea a aproximativ 100 de persoane.

Forțele speciale Rosgvardia au sosit la clădire aproximativ o oră după debutul schimbului de focuri. Potrivit Nexta, în momentul de față, comunicațiile mobile în Moscova întâmpină dificultăți, ceea ce complică operațiunile autorităților.

În urma atacului terorist, Vladimir Putin conduce centrul operațional de urgență de la Kremlin. Încă din primele momente ale incidentului de la sala de concerte, președintele rus Vladimir Putin a fost informat prompt despre începerea schimbului de focuri, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, vineri.

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall – two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead.

Un martor ocular prezent la sala de spectacole în timpul incidentului a relatat pentru Moscow 24 ceea ce a văzut în timpul împușcăturilor.

Potrivit lui, persoanele aflate în hol s-au adăpostit în camera de serviciu, unde au rămas timp de aproximativ 5-7 minute.

Conform relatărilor altor martori oculari, zgomotele de împușcături au fost percepute chiar înainte de începerea spectacolului susținut de formația de muzică Picnic.

„Stăteam la mezanin, apoi am auzit împușcături: am început să coborâm și ne-am dat seama că și ei trăgeau dedesubt. Ne-am întins pe podea, apoi ne-am dat seama că toți oamenii urcau, am început să urcăm. Noi. în cele din urmă am ieșit undeva la etaj. Am început să coborâm scările rulante”, a povestit un alt martor ocular.

De asemenea, conform declarațiilor martorilor la incident, se pare că împușcăturile au provenit din multiple direcții.

Inclusiv elicoptere au fost mobilizate pentru a ajuta la lichidarea incendiului.

Conform imaginilor surprinse la locul incidentului, se observă mai mulți bărbați care deschid focul asupra oamenilor. Numărul exact al atacatorilor rămâne încă neclar, cel puțin până în acest moment.

❗️ The entire Crocus City Hall concert hall has been destroyed

The roof of the Crocus City Hall is reported to have collapsed. The area of the fire is 12900 square meters.

Most of the victims of the terrorist attack are in a condition of average severity, said the Governor of… pic.twitter.com/M0fXl9JlO5

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024