Președintele rus Vladimir Putin a făcut o paralelă între actuala ofensivă ucraineană în regiunea Kursk și masacrul de la Beslan din 2004, în prima sa vizită la școala din Beslan, la 20 de ani de la acest atac terorist devastator.

Într-o declarație publicată pe Telegram, Putin a cerut să se lupte împotriva celor care comit crime în regiunea Kursk, Donbas și în așa-numita Noua Rusie, referindu-se la proiectul de expansiune rusească în sudul și estul Ucrainei.

Vladimir Putin a făcut referire la masacrul de la Beslan, unde un comando cecen a luat peste 1.000 de persoane ostatice în septembrie 2004, iar calvarul s-a încheiat într-o baie de sânge, soldată cu aproximativ 330 de morți, inclusiv 186 de copii.

Președintele rus a afirmat că, la fel cum Rusia a învins terorismul, trebuie să își atingă obiectivele și în lupta împotriva ceea ce el numește „neonaziști” din Ucraina, reîntărind astfel propaganda sa despre „denazificarea” Ucrainei.

În timp ce Rusia încearcă să justifice invazia asupra Ucrainei, liderul de la Kremlin evită să menționeze crimele comise de trupele sale în timpul războiului, într-un moment în care Rusia se confruntă cu atacuri pe propriul teritoriu în regiunea Kursk.

Vizita lui Putin la școala din Beslan este semnificativă, fiind prima sa prezență la locul tragediei după două decenii. Pe lângă omagierea victimelor, Putin a vizitat și cimitirul unde sunt îngropate majoritatea celor decedați, depunând trandafiri roșii și aducând un tribut militarilor ruși care au murit în timpul asaltului asupra școlii.

