În jurul orei 10:00, a fost reluat traficul feroviar de mărfuri pe Podul Kerci, cunoscut sub denumirea de „Podul lui Putin”, care leagă Peninsula Crimeea de Rusia. Un tren a plecat deja dinspre Kerci către Moscova, relatează agenția de presă TASS.

Momentan, Ucraina și Rusia se acuză reciproc. De exemplu, purtătoarea de cuvânt a comandamentului ucrainean de sud, Natalia Humeniuk, susține ferm că incidentul respectiv ar putea fi o provocare din partea Rusiei.

„Crearea unor astfel de provocări, pe care autorităţile de ocupaţie din Crimeea le raportează imediat foarte vocal, este o modalitate tipică de rezolvare a problemelor de către autorităţile din Crimeea şi de către ţara agresoare”, a declarat ea pentru postul naţional de radio din Ucraina – Rada.

La rândul său, Andrii Iusov, un purtător de cuvânt al Serviciilor Militare de Informații din Ucraina, a zis că armata Rusiei utilizează podul „ca un important instrument logistic pentru deplasarea forțelor și resurselor în adâncimea teritoriului ocupat.”

„Orice probleme logistice înseamnă complicații suplimentare pentru ocupanți și avantaje potențiale pentru forțele de apărare ucrainene. Lumea este acum martoră la ambuteiaje care se întind pe kilometri și la structuri deteriorate. În ceea ce privește motivele acestei avarii, nu comentăm. Pot doar să îl citez pe șeful Serviciului de informații al Apărării ucrainene, Kirilo Budanov, care a declarat că ‘podul din Crimeea este o structură instabilă”, a spus el într-un interviu acordat pentru postul public de radio din Ucraina – Suspilne.

La polul opus, preşedintele parlamentului instalat de Rusia în Peninsula Crimeea susține ferm că armata Ucrainei s-a aflat în spatele incidentului.

„Podul a fost atacat de regimul terorist de la Kiev, însă infrastructura feroviară nu a fost afectată”, a explicat el, potrivit agenției de presă RIA.

Podul Kerci a fost lovit de rachete. În consecință, traficul a fost oprit. Stâlpii de susținere ai podului ar fi fost deteriorați, potrivit unor informații care circulă în mediul online.

Serghei Aksionov, guvernatorul rus din Peninsula Crimeea, a anunțat că situaţia de urgenţă se înregistrează la pilonul 145 al Podului Kerci, însă nu a oferit alte detalii. Potrivit spuselor sale, oamenii legii vor oferi mai multe informaţii despre incidentul respectiv. Conform ministrului Transporturilor din Rusia, există avarii la capătul podului aflat mai aproape de Peninsula Crimeea, dar el spune că nu au existat pagube la piloni.

Martorii au spus că în jurul orei 03:00, au auzit cel puțin două explozii și au văzut o coloană de fum, drept urmare, mașinile s-au oprit brusc.

Un cuplu (soț și soție, 40 de ani și, respectiv, 36 de ani) care călătorea cu mașina pe podul respectiv a fost ucis, iar fiica lor a fost grav rănită.

„Fata are răni de gravitate medie și a fost plasată sub supraveghere medicală. Dacă este posibil, când medicii vor permite, o vom transporta imediat la noi în regiunea Belgorod”, a declarat Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod din sud-vestul Rusiei.

Russian media claims that the bridge was attacked by drones with explosives. pic.twitter.com/ayiqLbugL5

❗️An explosion occured on the #Crimean bridge this night. There are dead.

❗️A span on the bridge across the Kerch Strait has “collapsed.”

Putin has already been alerted about the “fall” of the span, and there are huge queues on the bridge.

At the exit points from the temporarily occupied Simferopol, drivers are warned that the Crimean Bridge is… pic.twitter.com/doOhg9W9Ik

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) July 17, 2023