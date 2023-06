„Prigojin l-a umilit pe Putin/statul şi a arătat că nu mai există un monopol legitim al violenţei” în Rusia, a scris Mihailo Podoliak pe Twitter, după ce Kremlinul a ajuns la un acord cu grupul paramilitar Wagner.

Prigozhin’s phenomenal choice… You almost nullified Putin, took control of the central authorities, reached Moscow and suddenly… you retreat. Because one very specific intermediary with a dubious reputation (#Lukashenko) promised security guarantees from the person (#Putin)…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2023