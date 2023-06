Presa din Belarus scrie că Evgheni Prigojin a acceptat propunerea președintelui Belarusului de a opri înaintarea deplasării trupelor Wagner spre Moscova și de a lua măsuri suplimentare pentru detensionarea situației.

Se pare că Prigojin a acceptat o opțiune favorabilă și acceptabilă de dezescaladare a situației, cu garanții de securitate pentru luptătorii PMC Wagner.

Evgheni Prigojin a dat ordin de retragere

„Ne întoarcem coloanele și plecăm în direcția opusă”, a declarat fondatorul Wagner, Evgheni Prigojin.

„Ne dăm seama de responsabilitatea pentru faptul că sângele rusesc poate fi vărsat de ambele părți, ne întoarcem coloanele și mergem în direcția opusă taberelor de câmp conform planului”, ar mai fi spus șeful Wagner, conform înregistrărilor de pe canalul său de Telegram.

„Urmau să demonteze PMC Wagner. Am ieșit pe 23 iunie la Marșul Justiției. Într-o zi, am mers la aproape 200 km de Moscova. În acest timp, nu am vărsat nici măcar o picătură de sânge a luptătorilor noștri. Acum, a venit momentul când sângele se poate vărsa. De aceea, înțelegând responsabilitatea vărsării de sânge rusesc pe una dintre părți, ne întoarcem convoaiele și ne întoarcem în taberele de câmp conform planului”, a spus șeful Wagner.

„Astăzi, de-a lungul traseului PMC Wagner, toate serviciile locale de urgență au continuat să lucreze pe deplin și au cooperat cu participanții la Marșul Justiției.

Serviciul de ambulanță, pompierii a funcționat, angajații Ministerului Afacerilor Interne au continuat să asigure paza.

În cazuri de nevoie, li s-a oferit tot felul de asistență din partea PMC Wagner. La rândul lor, serviciile locale și locuitorii au susținut mișcarea coloanelor.

Rutele logistice nu au fost încălcate, aprovizionarea magazinelor și farmaciilor nu a fost întreruptă.

Multumesc Rusia”, a spus Prigojin.

Comunicat al Serviciului de presă al Președintelui Republicii Belarus

„În această dimineață, președintele rus Vladimir Putin l-a informat pe omologul său belarus cu privire la situația din sudul Rusiei cu compania militară privată Wagner. Șefii de stat au convenit asupra unor acțiuni comune.

În urma acordurilor, președintele Belarusului, după ce a clarificat în continuare situația prin canalele de care dispune, a purtat discuții cu șeful PMC Wagner, Evgheni Prigojin, în coordonare cu președintele Rusiei.

Discuțiile au durat o zi întreagă. Ca urmare, au ajuns la un acord privind inadmisibilitatea declanșării unei băi de sânge pe teritoriul Rusiei. Evgheni Prigojin a acceptat oferta președintelui Alexandr Lukașenko de a opri mișcarea oamenilor înarmați ai lui Wagner pe teritoriul Rusiei și de a lua măsuri suplimentare pentru detensionarea situației.

În acest moment, există o opțiune absolut avantajoasă și acceptabilă de rezolvare a situației, cu garanții de securitate pentru luptătorii PMC Wagner pe masă.

După cum s-a raportat anterior, tot în timpul reuniunii de astăzi, președintele Belarusului a avut două întâlniri cu blocul de securitate al țării cu privire la această situație.”, a spus Serviciul de presă al Președintelui Republicii Belarus.