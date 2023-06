Din punctul său de vedere, revolta organizată de Grupul Wagner este o operațiune „bine gândită” și „bine planificată”, menită să acapareze puterea în Rusia, fiind „destul de probabil” ca „specialiști străini să fie implicați în actuala revoltă militară.”

„Evoluțiile arată că acțiunile celor care au organizat revolta militară sunt în deplină concordanță cu schema unei lovituri de stat înscenate. Nu vom permite ca evenimentele să decurgă așa cum au decurs, astfel încât armele nucleare să ajungă în mâinile unor criminali, indiferent cât de mult și-ar dori criminalii nebuni.

Speculațiile privind fostele resentimente ale lui Evgheni Prigojin, neîndeplinirea unor obligații ale Ministerului Apărării, loviturile împotriva frontului intern și corupția oficialilor sunt toate un nonsens”, a declarat, sâmbătă, Dmitri Medvedev, a declarat el, potrivit RIA.

Tot sâmbătă, Evgheni Prigojin a anunțat că șeful Statului Major al Federației Ruse a ordonat să se ridice avioanele și să deschidă focul asupra coloanelor Grupului Wagner, care se plimbă printre mașinile civililor ruși și printre camioane, și că Ministerul Apărării din Rusia a trimis recruți pentru a bloca drumurile, însă nu au opus rezistență și „s-au dat deoparte”.

„Dacă iese cineva în cale, îi vom distruge pe toți. Mergem până la capăt”, a zis el.

„Putin a luat decizia greșită. Tot ce e mai rău pentru el. În curând vom avea un nou președinte în Rusia”, este mesajul postat, sâmbătă, pe Telegram de către Grupul Wagner, după ce Vladimir Putin a ținut un discurs despre situația actuală din Rusia.

Grupul Wagner a ajuns sâmbătă, 24 iunie 2023, în regiunea Moscovei, fără a întâmpina o rezistență serioasă, existând șanse de a intra în Capitală după ce va apune soarele.

Cu excepția unor atacuri aeriene, în urma cărora Armata Rusiei a pierdut trei elicoptere și un avion de transport, deocamdată, Grupul Wagner nu a întâmpinat o rezistență serioasă în drumul său din Ucraina până la Rostov, apoi de la Rostov la Voronej și acum spre Moscova.

Imagini șocante au apărut pe rețelele sociale cu forțele ruse care sapă în principalele rute rutiere spre Moscova în Regiunea Lipetsk pentru a încetini înaintarea coloanelor Grupului Wagner.

Lipetsk region, pro-government Russian forces are allegedly digging the road towards Moscow to slow down the advance of Wagner’s columns. pic.twitter.com/0nJBBX1tje

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 24, 2023