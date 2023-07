Din punctul său de vedere, soldații ruși ar trebui să distrugă conducerea de vârf a „formaţiunilor teroriste”, adică a armatei Ucrainei.

Cu puțin timp înainte de a face această declarație, Ministerul Afacerilor Externe din Rusia a acuzat armata Ucrainei că a atacat Podului Kerci, la mijloc fiind implicate Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.

„Atacul de astăzi asupra podului din Crimeea a fost comis de regimul de la Kiev. Acest regim este terorist şi are toate caracteristicile unei grupări internaţionale de criminalitate organizată.

Deciziile sunt luate de oficialităţi şi armate ucrainene cu participarea directă a agenţiilor de informaţii şi a unor politicieni americani şi britanici. SUA şi Marea Britanie sunt responsabile pentru o structură teroristă de stat”, a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, potrivit agenției de presă Reuters.

În plus, în jurul orei 11:00, o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei a declarat pentru BBC Russian că atacul asupra Podul din Peninsula Crimeea a fost „o operaţiune specială a forţelor navale ale forţelor armate ale Ucrainei şi a Serviciului de Securitate al Ucrainei.”

„Podul a fost atacat cu drone de suprafaţă. A fost dificil să se ajungă la pod, dar în cele din urmă a fost posibil”, a afirmat acea sursă.

De altfel, potrivit unor surse citate de site-ul ucrainean censor.net, Serviciul de Securitate al Ucrainei a efectuat atacul.

Podul Kerci a fost lovit de rachete. Stâlpii de susținere ai podului ar fi fost deteriorați, potrivit unor informații care circulă în mediul online.

Serghei Aksionov, guvernatorul rus din Peninsula Crimeea, a anunțat că situaţia de urgenţă se înregistrează la pilonul 145 al Podului Kerci, însă nu a oferit alte detalii. Potrivit spuselor sale, oamenii legii vor oferi mai multe informaţii despre incidentul respectiv.

Conform ministrului Transporturilor din Rusia, există avarii la capătul podului aflat mai aproape de Peninsula Crimeea, dar el spune că nu au existat pagube la piloni.

Martorii au spus că în jurul orei 03:00, au auzit cel puțin două explozii și au văzut o coloană de fum, drept urmare, mașinile s-au oprit brusc.

Un cuplu (soț și soție, 40 de ani și, respectiv, 36 de ani) care călătorea cu mașina pe podul respectiv a fost ucis, iar fiica lor a fost grav rănită.

„Fata are răni de gravitate medie și a fost plasată sub supraveghere medicală. Dacă este posibil, când medicii vor permite, o vom transporta imediat la noi în regiunea Belgorod”, a declarat Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod din sud-vestul Rusiei.

Russian media claims that the bridge was attacked by drones with explosives. pic.twitter.com/ayiqLbugL5

❗️An explosion occured on the #Crimean bridge this night. There are dead.

❗️A span on the bridge across the Kerch Strait has “collapsed.”

Putin has already been alerted about the “fall” of the span, and there are huge queues on the bridge.

At the exit points from the temporarily occupied Simferopol, drivers are warned that the Crimean Bridge is… pic.twitter.com/doOhg9W9Ik

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) July 17, 2023