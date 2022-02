Semnal de alarmă la nivel mondial. Cotidianul Le Figaro scrie că Ucraina a cerut la încpeutul săptămânii organizarea „imediată” a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite (ONU) din cauza riscurilor unei invazii a Rusiei.

Potrivit sursei citate, anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba. Acesta susține că președintele este cel care a cerut consultări imediate cu ONU având în vedere actualele tensiuni ridicate.

„La cererea preşedintelui Volodimir Zelenski, cer oficial consultări imediate ale membrilor Consiliului de Securitate ONU în virtutea Articolului 6 al Memorandumului de la Budapesta”, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba.

Sursa citată precizează că cererea a fost formulată prin invocarea unui acord din anul 1994 care garantează integritatea teritorială a Ucrainei în schimbul abandonării armelor nucleare rămase de pe vremea Uniunii Sovietice.

De menționat este faptul că cererea făcută de Ucraina vine după ce preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunţat că va decide luni dacă va recunoaşte independenţa regiunilor separatiste ucrainene Lugansk şi Doneţk, în contextul tensiunilor cu Ucraina şi cu NATO.

Vladimir Putin a decis astăzi

Între timp, Vladimir Putin a decis oficial! Liderul de la Kremlin a luat o decizie pozitivă privind recunoașterea independenței teritoriilor separatiste din Donbas.

„Ucraina nu are nicio tradiție veche să fie ca stat național. Au încercat să preia diverse modele străine. Au încercat să își îndeplinească. Asta nu înseamnă că încercau să creeze condiții mai bune pentru țară și să ascundă miliardele pe care le-au furat.

Spunea că nu o să fie radicali, dar au folosit forța, iar cerințele lor au devenit din în ce în mai grave și să identifice corupția din Ucraina. Și-au adus propriile interese și au uitat de interesele oamenilor. Fiecare era după propriile interese. Oligarhii erau interesați de afacerile lor.

Radicalii au folosit nemulțumirea ucrainenilor și au dat o lovitură de stat. Și au primit sprijin de la stat și de la ambasada americană. Primeau un milion de dolari pe zi. Câți oameni au suferit?”, a transmis Vladimir Putin luni seară.

De asemenea, Președinția Rusă a anunțat că un decret în acest sens va fi semnat în scurt timp.

Scenetă regizată la Consiliul de Securitate Naţional, crede presa internaţională

„Dragi colegi, am auzit opiniile dumneavoastră. Decizia va fi luată astăzi. Vreau să vă mulţumesc pentru participarea la această reuniune”, a declarat Vladimir Putin, potrivit agenţiei RIA Novosti, după şedinţa Consiliului pentru Securitate Naţională.

The Guardian notează că președintele rus Vladimir Putin le-ar fi spus participanților la Consiliul de Securitate care a avut loc la Kremlin că discuția despre recunoașterea independenței republicilor separatiste din Donbas este „spontană”

Sursa citată mai precizează că liderul rus început prin a spune că soarta Ucrainei va fi decisă astăzi.

„Fiecare dintre voi știe -și vreau să subliniez în mod special acest lucru… Nu am discutat nimic despre asta cu voi înainte. Nu v-am cerut părerea înainte. Discuția asta are loc spontan, pentru că am vrut să vă aud părerile voastre fără nicio pregătire prealabilă”, le-a spus Putin participanților, potrivit sursei citate.

În cazul în care se va decide recunoașterea independenţei autoproclamatelor republici Doneţk şi Lugansk, acest lucru riscă să genereze întreruperea dialogului Rusiei cu Statele Unite, NATO şi Uniunea Europeană.

Amintim faptul că Rusia este membru permanent în Consiliul de securitate ONU, alături de Franța, Regatul Unit al Marii Britanii, SUA și China.