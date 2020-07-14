În provincia Veneto a fost creat un test rapid pentru a detecta infectarea cu Covid-19. Noua metodă a fost prezentată de guvernatorul regiunii, Luca Zaia, la sediul Protecției Civile din Marghera, care a devenit din nou sediul unei conferințe de presă privind situațiile de urgență din sănătate.
Guvernatorul a prezentat un nou test rapid pentru coronavirus, un test care oferă răspunsul în șapte minute. Primii care l-au folosit au fost jurnaliștii prezenți la conferința de presă.
Virusul „sârb”
„Situația din provincia Veneto este sub control: tulpina noastră de virus are o încărcare virală în scădere, suntem îngrijorați în schimb de virusul care vine din străinătate, și de aceea trebuie să intensificăm controalele celor care provin din Benin, Serbia, Kosovo, Moldova, Bangladesh, Congo, țări din care au sosit persoane care s-au dovedit ulterior a fi infectate”, a subliniat președintele regiunii Veneto, Luca Zaia, în timpul briefingului, potrivit Corriere Della Sera.
„Cealaltă știre este referitoare la scăderea vârstei medii a pozitivilor, cum ar fi cei doi gemeni de patru ani cu mama lor, venind din străinătate”, a explicat Zaia.
„După cazul sosit din Serbia, am dispus secvenţierea virusului celor 4 pozitivi proveniţi din această țară, iar rezultatul este că toate cele 4 teste tampon au o încărcătură virală foarte mare, cele 4 eșantioane sunt identice între ele și, prin urmare, provin dintr-o singură tulpină și sunt diferite de cele izolate în Italia”, a subliniat Zaia, care a precizat apoi: „Din acest motiv, trebuie să acordăm o atenție deosebită virușilor care provin din străinătate, deoarece au o virulență mai mare, sunt mai agresivi și au suferit o mutație”, a conchis guvernatorul.
CAND VOM STARPI DIN RADACINI-CORUPTIA-CAND VOM ARESTA PE TOTI CRIMINALII DE MEDICI-DOCTORI MINCINOSI-INCOMPETENTI-DOCILI-FRATI OBEDIENTI FRANCMASONI-INFIRMIERE-ASISTENTE MEDICALE-BRANCADIERI-SI PE TOTI CEI CE I-AU SPAGI SI TORTUREAZA PACIENTII-II INFECTEAZA SI II CONTAMINEAZA CU STIINTA SI DIN PLACERE PENTRU UNELE FAVORURI SI VAUCERE IN PARADISURI?-IN SEJURURI VACANTE PENTRU CRIMELE SI ASASINATELE COMISE IN SPITALE S CLINICI-ORICARE AR FI ELE-CAND VOM STARPII CLASA POLITICA INDIFERENT CARE SI VOM SCHIMBA DE LA A LA Z TOTUL CA SI PUTERE SA NU O MAI DETINA ACESTE GRUPURI SI GRUPARI INFRACTIONALE PUTEREA !
ATUNCI VOM STARPI ORICE VIRUS SI BACTERII CACI CANGRENA ESTE INTOCMAI ACEST SISTEM IMPUTIT CORUPT-INFECT-MURDAR-OBEDIENT OCULTEI MONDALE ! ATUNCI VA DISPAREA COMPLET DINTRE NOI SI ACEST COVID-19 ! PANA ATUNCI,VOM FI SCLAVII SI VICTIMELE COLATERALE ALE DUALISMULUI TERORISM+ CORONA VIRUS SI ASOCIATII LUI-FRATI CE VOR URMA MEREU-MEREU-PERMANENTA VA FI STAREA DE ALARMA SI NECESITATE DE A TINE ARESTATI SAU INTERNATI IN ATI-CETATENII IN DRUM SPRE MORGA SI CREMATORII ! ACESTA E LAGARUL NOII ORDINI MONDIALE ! NOUL GUVERN MONDIAL GLOBALIST ! – DE CATI ANI SUNTEM FURATI SI UMILITI ? DE 30 DE ANI AVEM ACELEASI ZILE NEGRE-FRIPTE ! PERFECT ! STOP TALHARILOR SI CRIMINALILOR DIVERSI DIN FRANTA EUROPA ROMANIA VIA NATO-SUA ! STOP CRIMINALITATEA SI GENOCIDUL MONDIAL REFLECTAT IN PROPAGANDA RASPANDIRILOR DE MINCIUNII-SANTAJE-REGII-SCENARII-PLANURI SI ESCROCHERII DUPA CARE SI-AU CONSTRUIT CLINICI-PALATE-SPITALE-CABINETE-IMPERII-PRIN AFACEREA INTERNATIONALA DE O ANVERGURA NEMAINTALNITA PE TERRA-UN PLAN EXTRAODINAR EXTINS IN LANT INTERNATIONAL DE INFRACTORII CRIMNALI INTERNATIONALI DE SORGINTE FRANCMASONICE DIRECT COORDONATE DIN LOJELE MULTIPLICATE FRANCMASONICE PENTRU A ADUNA CAPITAL SI A DEVALIZA TOT CE SE POATE DETURNA CA FONDURI PUBLICE IN FAVOAREA CONCERNELOR INTERNATIONALE DE ASA-ZISELE CERCETARI MEDICALE-CONDUSE DE BILL & MELINDA GATES ASOCIATION IN COLABORARE CU OMS (ORGANIZATIE TERORISTA DE OMUCIDERI PRIN VIRUSI-BACTERII SI RAZBOAIE BACTEOROLOGICE-BIOLOGICE SI CHIMICE-MEDICALE)…CONTAMINARI DE POPOARE-POPULATII-TRIBURI-EBOLA IN AFRICA
TOTUL ESTE A FACATORIE MIZERABILA-VA CONFIRM SOLEMN ASTAZI DE ZIUA FRANTEI
DE 14 IULIE 2020 – PARIS 8, PLACE DE LA CONCORDE UNDE A INCEPUT DEFILAREA SI MANIFESTAREA EXTRAORDINARA PE TIMP DE COVID-19 CORONA VIRUS SI NU EXISTA MASTI PE FIGURILE MILITARILOR CE DEFILEAZA SI NICI PE FIGURILE INTREGULUI STAF POLITIC REPREZENTATIV ! DECI INTR-UN LOC INGHESUIT-INEDIT-PE ACEST FOND-NU EXISTA NICIO DISTANTIERE PUBLICA-PRESEDINTELE EMMANUEL MACRON IN MASINA MILITARA DECAPOTABILA ALATURI DE GENERALI FARA MASCA DE PROTECTIE SI
TRAVERSEAZA PIATA IN FATA OBELIXULUI-SIMBOLUL FRANCMASONERIEI SI AL GLMF
REPREZENTANTII GUVERNULUI FRANCEZ AL NOULUI GUVERN FORMAT DIN ALTI FRATI OBEDIENTI FRANCMASONI DE NOUL-VECHI MINISTRU DIN UMBRA-FRANCMASONUL JEAN CASTEX ! INCREDIBIL ! DAR ADEVARAT SA OBSERV DIN PRESA SI MAS-MEDIA FRANCEZA CATA EROARE INDICA SI INDUC POPORULUI FRANCEZ SI TOTODATA SI CELORLALTI CONATIONALI EUROPENI CE TRAIESC SI LUCREAZA IN FRANTA !
***EGALITE-FRATERNITE-LIBERTE***LOZINCA FRANCMASONILOR ASTAZI PATATA CU SANGELE VICTIMELOR CU COVID-19 SI A CELORLALTI CETATENI NEDREPTATITI !
NU S-A OFERIT NICIO DIPLOMA SAU VREO MEDALIE DE ONOARE A NICIUNUI REPREZENTANT AL SPITALELOR IN NUMARUL MARE DE REPREZENTANTI DE VICTIME ALE COVID-19 SAU A CELOR CE SI-AU PERICLITAT SANATATEA IN TIMP CE SALVEAU PE ALTII FARA ECHIPAMENTE ADECVATE CONTRA ACESTUI VIRUS-CE TREBUIE SI ERAU OBLIGATI DOAR ARMATA SI DOCTORII MILITARI SPECIALIZATI EPIDEOMOLOGI-PUTEAU TINE CAT DE CAT FATA ACESTUI GENOCID-SI NU CIVILII DOCTORI SI SPITALELE NEDOTATE ADECVAT ! CRIMA CONTRA UMANITATII -SI VINOVATII SUNT MULTI -SI SCAPA CURATI ? DE CE?-DE CE CREDETI CA NU EXISTA TRIBUNALE SI JUSTITIE DREAPTA PENTRU ACESTIA ?!
PENTRU CE SI-AU RISCAT VIATA-SANATATEA PROPRIE-FAMILIA-ACESTI MEDICI-ASISTENTE-INTREG APARAT SPITALICESC-INCEPAND DE LA SOFERII AMBULANTIERI ?!…;
AFIRMAND CA NU SE VA TINE REPREZENTAREA SI DEFILAREA NATIONALA DE 14 IULIE 2020-FIIND UN AN SPECIAL DIN CAUZA CONTAMINARII BACTEOROLOGICA-BIOLOGICA COVID-19,CORONA VIRUS DE CINE,SI ACEST RAZBOI NEDEFINIT DIN UMBRA SI DE CE A FOST INITIAT,MOTIVUL SI SCOPUL,DE UNDE A PORNIT OFICIAL SI EXACT SI NICI MACAR NU SE DORESTE AFLAREA REALITATII SI DE ACEEA ACEASTA CONSPIRATIE MIZERABILA-ADUSA IN VIATA NOASTRA A TUTUROR CU SCHIMBARI DRASTICE CU OBLIGATII EXTRAORDINARE DE REDUCERE SUBSTANTIALA A DREPTURILOR OMULUI DE TRAI SI DE VIATA DE COMPORTAMENT-REGULI SI DISCIPLINA-MORALITATE SI FANATISM GENERALIZAT MORBID DE UN TERORISM STIINTIFIC LEGALIZAT SI SUSTINUT DE O IDEOLOGIE FALSA-CORUPTA-INFRACTIONALA-IMPRASTIATA IN TOATE TARILE DE PE GLOB-AGENTII SI-AU FACUT BINE TREABA-SI BINE AU FOST REMUNERATI PENTRU GENOCID MONDIAL !- UNII MEDICI-PROFESORI UNIVERSITARI-KILLERI-LA FEL-SISTEMUL SI STAREA ACTUALA A GUVERNELOR REUNITE IN GLOBALISM-O GRUPARE
MAFIOTA-SECTARISTA-MASONICA-DRACOVIANA PRACTICATA DIRECT DE PRIMII CORUPTI SI PRIMII ESCROCI INFRACTORI SI CRIMINALI DE DREPT COMUN-PRESEDINTII DE STATE SI PARLAMENTARII-TOTI CE DETIN FUNCTII IMPORTANTE-MINISTRII DAR SI TOTI EUROPARLAMENTARII-EUROPEI-CA DE CEI DE PESTE OCEANE-NU MAI ARE ROST SA INTERVIN IN RELATARILE UREI SI DUSMANIEI PE CARE NE-O POARTA NOUA TUTUROR EUROPENILOR ! OBSERVAM CE SE INTAMPLA DOAR IN SUA-SI CUM SI-A SERBAT 4 IULIE-ZIUA NATIONALA A SUA-DE PRESEDINTELE DONALD TRUMP-CALIFORNIA SI FLORIDA-CELE MAI AFECTATE STATE DE COVID-19 SI SICRIILE IN ALUMINIUM ERAU PREGATITE DEMULT !…CE VRETI MAI MULT CAND S-A STIUT TOTUL CA LA CARTE DE ACESTE PREGATIRI SI TRAIRI CE LE AVEM ASTAZI TOTI LA ORDINEA DE ZI ! … – AICI,ASTAZI-ACUM ESTE CARTEA ADEVARULUI ABSOLUT ! BRADERIA ANULATA DAR EI SI-AU FACUT TREABA ! TOT CE E NOU SE CONTRUIESTE CONTRA NOASTRA CA SA NE ENERVEZE-IMORAL-ILOGIC-SA NE CONSUME BANII-SA NE EXPLOATEZE LA MAXIMUM-PANA LA MOARTE-DECESE SI SINUCIDERI LA LOCURILE DE MUNCA-IN GREVE-SUNT UCISI SI MUTILATI-DE FORTELE DE ORDINE ALE OCULTEI MONDIALE-CETATENII PLATESC TAXE SI IMPOZITE-FARA SA AIBE POLITIA LOR S PROTECTIA LOR SOCIALA SI PREZERVAREA INTEGRITATII FIZICE SI PSIHICE ! NU SUNT PROTEJATI DE STATELE LA CARE CONTRIBUE PRIN TAXE SI IMPOZITE DOAR CA SA FIE DEVALIZATI ADICA FURATI DE ACESTIA !
666 -OBSERVATI CU TOTII ACEASTA ZI CACI ACEASTA ZI E CLIPA ADEVARULUI REAL !
NU MAI AVETI NICI MACAR INFIMA FARAMA DE INCREDERE SA ACORDATI VREUNUI
CAP DE CONDUCERE-INCREDEREA VOASTRA SAU SA MAI AVETI PRETENTII SA IESITI LA VREUN VOT CINSTIT IN CAZUL IN CARE – (EU) VA ADUC ACESTE AFIRMATII TUTUROR SI VA AMINTESC -NU SUNT UN OARECARE OM ORDINAR – DIN FERICIRE PENTRU VOI,…
TUTUROR CUNOSC SI SUNT INTRAT IN MIEZUL PROBLEMELOR CUM S-AR ZICE SI DETIN FRAIELE ACESTOR CONSPIRATII MONDIALE-CALATORESC-OBSERV SI CONSTAT CA SUNT BINE TICLUITE DE OCULTA MONDIALA CE DORESTE ASASINAREA PRIN ORICE MIJLOACE A CAT MAI MULTE PERSOANE CIVILE-VOR CALUSUL SI BOTNITA OBLIGATORIE-FORTATA PE GURILE NOASTRE-MASTI DE PROTECTIE PENTRU EI-IN PRIMUL RAND SI NU PENTRU NOI-CACI ASA MULT NE IUBESC SI CAT VOR EI-SA RAMANEM IN VIATA-FERICITI SI SANATOSI TUN ! CA SA NU MAI VORBIM SI SA COLABORAM INTRE NOI PENTRU UN EVENTUAL ZID-LUPTA-RAZBOI CONTRA LOR-TOATE GUVERNELE LUCREAZA MANA -IN -MANA IN ACEASTA CONSPIRATIE INTERNATIONALA-GLOBALISTA-FASCISTA-NAZISTA-FRANCMASONICA-FANATICA SI IMPERIALISTA CU SCOPUL DE A CREA NOUL GUVERN MONDIAL CONDUS DE UN ANTIHRIST CU LANTURI IN MANA SI CU MICROCIPUL IN ALTA-ALATURI DE INJECTIA DATATOARE DE MOARTE ! ATENTIE CE VA ZIC ASTAZI ! S-A MINTIT IN MAS-MEDIA SI IN TOATE POSTURILE DE RADIO – PRESA-TELEVIZIUNI-FRANCEZE CA NU SE VA TINE OFICIAL ACEASTA DEFILARE IN FRANTA DE 14 IULIE ZIUA NATIONALA SI IATA ACUM ESTE IN PLINA DESFASURARE LA ACEASTA ORA LA CARE VA REDACTEZ CU POPULATIA DEZLANTUITA PE STRAZI -FARA MASTI SI DISTANTIERE SOCIALA IMPUSA DE AUTORITATI IN COMPARATIE CU NEBUNII DE LEGAT DIN ROMANIA CE INTREC ORICE LIMITE-SI IATA SI IN MARSILIA(MARSEILLE) FRANCE, ASTAZI SEARA SE TINE UN CONCERT CU PESTE 2000 DE TINERI SAU ORICE CETATENI DE ORICE VARSTA-FARA NICIO ORDINE DE DISTANTIERE SOCIALA SI MASTI DE PROTECTIE,PE PLAJE LA FEL-SE INTRA IN MAGAZINE-HIPERMARKETURI FARA MASTI DE PROTECTIE-CARE CUM DORESTE-IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN LA FEL-SE DEMONSTREAZA PE STRAZI ASTAZI SI IN ALTE CARTIERE IN CONTRA CONSFISCARII LIBERTATII-CE ESTE SCRISA IN ROSU CU SANGELE CETATENILOR ABUZATI DE FORTELE DE ORDINE ALE OCULTEI MONDIALE-CONTRA STARILOR DE URGENTA SI DE ARESTARI LA DOMICILII PE ACEST MOTIV DE CONTAMINARE CU ACEST VIRUS COVID-19-O GASELNITA GASITA SA SUPUNA NATIUNILE LUMII-RAPORTUL DE VERIFICARI DE CAZURI DE ACEASTA BOALA SUNT CONFUZE SI NEDEFINITE OFICAL !
***COMUNICAT IMPORTANT PENTRU TARA SI PENTRU TOTI LOCUITORII EI-INDIFERENT DE NATIONALITATE-ORIGINE-SEX-CULT-INCLINATII ! *** STOP***CRIMELOR SI ABUZURILOR ASUPRA NOASTRA CU ACEST MOTIV COVID-19 !***STOP SI IESITI PE STRAZI-CERETI-VA DREPTUL PRIN CARE ACESTIA VI L-AU INCALCAT ! CERETI-VA ACUM
IN STRADA-ADEVARUL CU CARE EI AU PRETINS ACESTE STARI DE URGENTA SI PRIN CE MIJLOACE AU INTRODUS ACESTE MOLIME MULTIPLE SI PUNCTUALE ! STOP ! CERETI
EXPLICATII SI DOVEZI DE CE SERVICIILE SECRETE NU V-AU PROTEJAT SI STATUL A FOST PE POST DE : ”NON ASISTENTA LA PERSOANE IN PERICOL IMINENT ” INSCRIS IN CONSTITUTIA ROMANIEI PE CARE ”EI” AU INCALCATO MEREU FLAGRANT ! STOP !
CERETI-VA DREPTURILE DE CIRCULATIE CA SI TOTI CETATENII EUROPENI SI UNDE SE FACE DOVADA CA NOI-CETATENII ROMANI SUNTEM INTERZISI SA VENIM ACASA IN ROMANIA DIN DIASPORA S DE UNDE PANA UNDE SI CARE SUNT REALELE MOTIVE PRIN CARE NI SE IMPUN ACTE SI TESTE CARE PE NOI NE COSTA MAI MULT CA SI SEJURUL ACASA IMPREUNA CU FAMILIA NOASTRA CU TARI DUSMANOASE CA SI AUSTRIA-UNGARIA-OLANDA-SUEDIA-GERMANIA-FRANTA-ITALIA-ANGLIA-SUA-CANADA-AUSTRALIA SMD… LISTA E LUNGA SI COMPLEXA DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE RASIALE SI ANTI ROMANESTI -DISCRIMINANTE SI SOVINE-A TARILOR CARE NU VOR SI NU DORESC-CETATENII EUROPENI-ROMANI PE TERITORIUL LOR SI NICI MACAR IN TRANZIT DE CATEVA ORE-DAR SCLAVI ROMANI IN SCHIMB EXISTA CERERE SI OFERTA DIN PARTEA STATULUI PE CARE NU NE REPREZINTA GUVERNUL ORBAN SI PRESEDINTELE JOHANNIS-CE VAND LA PACHET PE ORICE TIMP SI PE ORICE STARE -SUNT TRIMISI CU AVIOANE NATO-SI PRIN ORE PLATITE NATO DE SURVOL AERIAN PE CORIDOARELE IMPUSE AERIENE SI IATA MAFIA SCLAVAGISTA CUM ESTE DIRECT COORDONATA DIN STATE SI DIRECT DE PRESEDINTII ACESTOR STATE-ASA CUM A ACTIONAT JOHANNIS SI ORBAN CU STAFUL SAU DE ESCROCI SI BANDITI IN TIMPUL STARII DE URGENTA CAND TOTI ROMANII ERAU ARESTATI LA DOMICILII-ACESTE COZI DE TOPOR-TRADATORI NOTORII-ESCROCI SI AFACERISTI CE SE INBOGATESC PE SCLAVII ROMANI TRIMISI PE PLANTATII IN GERMANIA SI IN ALTE STATE VAGABOANDE TERORISTE CE NU RESPECTA NIMIC DIN DREPTURILE CETATENILOR EUROPENI-CE IATA DOVADA CLARA CA ESTE DOAR O UTOPIE PE CARE DE PESTE ZECE ANI DE ZILE VA EXPLIC PE AICI PE ACESTE SITE-URI EXTREM DE INTERESANTE SI CITITE DE MILIOANE DE INTERNAUTI ! PRIVITI ATENT IN EVOLUTIA IMEDIATA A LUCRURILOR-AUGUST 2020 !
***DRAGI ROMANI-COMPATRIOTI DE PRETUTINDENI-UNITI-VA FORTELE-ORGANIZATI-VA SI COMBATETI DIN PLIN ACEASTA ORGANIZATIE MALEFICA-SPURCATA-DRACOVIANA-A NOII ORDINI MONDIALE***LUPTATI CU MIC CU MARE ! NU ACCEPTATI NIMIC DE LA EI NICIUN COMPROMIS,CACI TOTUL E CONTRA VOASTRA,VA ATRAG IN CAPCANE SI TOTUL E CONTAMINAT SI FACUT IN ASA FEL SA VA REDUCA CA NUMAR-SA VA UCIDA-IN MASA-ACESTA ESTE SCOPUL LOR MALEFIC SI VA INCONJOARA-IN JURUL VOSTRU- SI SE LINGUSESC CA SI SARPELE DUPA GRUMAZ PANA VA MUSCA SI VA ASASINEAZA RAZAND-INTELIGENT-SI VA DUC IN EROARE CU SURASUL LOR IMPERTINENT SI VENINOS DE REPTILE SI DE HANDICAPATI-CORUPTI-MANIPULATI CE SUNT PENTRU CEI CE STIU SA OBSERVE-INFATISAREA FETEI – TRASATURILE SI SIMBOLURILE ! II DESCOPERA IMEDIAT CEI CE SUNT DUSMANII SI CALAII EXECUTORI AI LOR !
***NUMAI LUPTA SI NUMAI VARFUL TEVILOR DE PUSTI SI ARME VA VOR ADUCE LIBERTATEA-FERICIREA-BUNASTAREA-FRATERNITATEA SI EGALITATEA VOASTRA CA CETATENI AI PLANETEI PAMANT ! ACESTE VORBE SUNT SCRISE CU LITERE DE AUR-SI VOR RAMANE VERTICAL IN ISTORIA OMENIRII PENTRU TOTDEAUNA PANA LA SFARSITUL -SFARSITUL TUTUROR TIMPURILOR ! NU VA LASATI CALCATI IN PICIOARE DE NISTE DOBITOACE-ZDRENTE INCOMPETENTE DE REPTILIENI ! -TREZITI-VA ROMANI LA ADEVAR SI REALITATE ! DESCHIDETI-VA OCHII SI DESTUPATI-VA URECHILE ! – AJUNGE CU UMILIREA NOASTRA CA NATIUNE DE PRIM RANG IN LUME !
***AM INCREDERE IN VOI SI VOM INVINGE IMPREUNA BESTIA IN ACEASTA LUPTA INTRE BINE SI RAU***CU DUMNEZEU INAINTE CU HRISTOS SI MAICA SFANTA ALATURI ! SOS !