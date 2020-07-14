În provincia Veneto a fost creat un test rapid pentru a detecta infectarea cu Covid-19. Noua metodă a fost prezentată de guvernatorul regiunii, Luca Zaia, la sediul Protecției Civile din Marghera, care a devenit din nou sediul unei conferințe de presă privind situațiile de urgență din sănătate.

Guvernatorul a prezentat un nou test rapid pentru coronavirus, un test care oferă răspunsul în șapte minute. Primii care l-au folosit au fost jurnaliștii prezenți la conferința de presă.

Virusul „sârb”

„Situația din provincia Veneto este sub control: tulpina noastră de virus are o încărcare virală în scădere, suntem îngrijorați în schimb de virusul care vine din străinătate, și de aceea trebuie să intensificăm controalele celor care provin din Benin, Serbia, Kosovo, Moldova, Bangladesh, Congo, țări din care au sosit persoane care s-au dovedit ulterior a fi infectate”, a subliniat președintele regiunii Veneto, Luca Zaia, în timpul briefingului, potrivit Corriere Della Sera.

„Cealaltă știre este referitoare la scăderea vârstei medii a pozitivilor, cum ar fi cei doi gemeni de patru ani cu mama lor, venind din străinătate”, a explicat Zaia.

„După cazul sosit din Serbia, am dispus secvenţierea virusului celor 4 pozitivi proveniţi din această țară, iar rezultatul este că toate cele 4 teste tampon au o încărcătură virală foarte mare, cele 4 eșantioane sunt identice între ele și, prin urmare, provin dintr-o singură tulpină și sunt diferite de cele izolate în Italia”, a subliniat Zaia, care a precizat apoi: „Din acest motiv, trebuie să acordăm o atenție deosebită virușilor care provin din străinătate, deoarece au o virulență mai mare, sunt mai agresivi și au suferit o mutație”, a conchis guvernatorul.