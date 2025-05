Donald Trump a declarat că va semna luni dimineață un ordin executiv cu un impact major asupra pieței farmaceutice din Statele Unite. Potrivit fostului președinte, măsura vizează reducerea imediată a prețurilor medicamentelor cu rețetă cu procente cuprinse între 30% și 80%. Ordinul introduce o nouă politică economică pe care Trump o descrie drept „una dintre cele mai importante din istoria țării”.

Într-o postare publicată duminică pe rețeaua sa Truth Social, Donald Trump a afirmat că va impune „politica națiunii celei mai favorizate”, prin care prețurile medicamentelor în SUA vor fi aliniate la cele mai mici tarife internaționale. Ideea centrală este ca americanii să nu mai plătească semnificativ mai mult decât restul lumii pentru aceleași produse farmaceutice.

Măsura, susține el, ar putea duce la o creștere a prețurilor în alte țări, într-un efort de „echilibrare globală”, astfel încât americanii să nu mai subvenționeze, indirect, sistemele de sănătate ale altor națiuni.

JUST IN: PRESIDENT TRUMP’S „MOST IMPORTANT AND IMPACTFUL” TRUTH EVER ISSUED ⬇️

„I am pleased to announce that Tomorrow morning, in the White House, at 9:00 A.M., I will be signing one of the most consequential Executive Orders in our Country’s history….” pic.twitter.com/YfyKzked0S

— The White House (@WhiteHouse) May 11, 2025