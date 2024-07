Judecătorul „executat” de Statul Paralel a vorbit la Realitatea PLUS despre cum caracatița lui Florian Coldea i-a făcut dosar penal și l-a condamnat la 5 ani de închisoare. Ovidiu Puțura a povestit cum Dumbravă a stat în spatele condamnării sale și nu a fost lăsat să dea declarații la proces. Apoi a fost pus să dea vina pe Liviu Dragnea pentru a fi scăpat din arest.

Puțura a detaliat că Băsescu i-ar fi spus că nu înțelege politica și că lucrurile sunt stabilite la Bruxelles.

„Lista, am primit-o? Am primit-o. Mi-a arătat-o un prieten de-al meu care lucra la SRI în perioada respectivă (…) El de fapt a venit să-mi spună că eu o să fiu condamnat. (…) Mi-a zis, o să primești cinci ani. Condamnare… Am fost un pic așa șocat că mi-a zis…”

„În cadrul SRI-lui a fost ședința. Vă dați seama că n-am avut cum să știu cine a făcut-o. Nici nu eram pe nici o funcție în perioada respectivă. (…) Când mi-a spus, cred că era în perioada 2016, cam ceva de genul ăsta. Peste o zi sau două, într-o seară, a trecut pe lângă casa mea, m-a sunat, hai un pic jos. Și atunci mi-a arătat lista. Mi-a arătat pe lista și acolo am văzut lista. Adică mi-a dat o listă în mâna, mi-a arătat și erau nume trecute”.