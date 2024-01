Traian Băsescu a fost scos de pe lista candidaților pentru alegerile europarlamentare din acest an.

În prezent, fostul președinte al României este internat la Spitalul Militar din Capitală, fiind diagnosticat cu gripă de tip A. S-a să fie ținut în continuare internat. A ajuns la spital vineri seară pentru că se simțea rău. A fost pentru investigații suplimentare. În prezent, starea sa este stabilă, dar este obosit și are dificultăți în vorbire. Traian Băsescu ar fi diagnosticat și cu o boală pulmonară cronică, ce ar putea să-i îngreuneze recuperarea.

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac este alături de fostul președinte al României. Au vorbit recent la telefon. Nu au intrat în detalii. Eugen Tomac a dorit doar să-i transmită gândurile sale și ale PMP.

Nu am intrat în detalii, am dorit doar să-i transmit gândurile mele și ale echipei pe care o reprezint și m-am bucurat că mi-a răspuns”, a declarat oficialul român.

Este un om care are o voce inconfundabilă și întotdeauna e plin de bună dispoziție. De data aceasta, nu era la fel și de aceea n-am insistat. Eram obișnuit întotdeauna să îl aud, indiferent de context, plin de bună dispoziție și cu alt tonus.

„Din nefericire, este în această situație, fiind la spital, dar l-am contactat tocmai pentru a vă asigura că, noi cei care am fost că alături de domnia sa dintotdeauna, rămânem alături și îi dorim multă sănătate. Eu am apreciat că mi-a răspuns.

Potrivit spuselor sale, fostul președinte al României și-a anunțat de mult timp retragerea din activitatea politică. Astfel că neparticiparea sa la alegerile parlamentare din acest an nu-l ia prin surprindere. El nu s-ar mai fi implicat nici în activitatea politică a PMP. Totuși, cei din PMP i-au cerut sfatul cu fiecare ocazie.

„Domnul președinte a anunțat de foarte, foarte mult timp că nu mai face politica activă și, într-un fel, într-un mod absolut natural, știam că nu-și mai dorește o o competiție politică. Nu s-a mai implicat nici în activitatea PMP.

Dumnealui, de foarte, foarte mult timp, ne-a informat pe toți că nu dorește să mai facă politica activă și nu s-a mai implicat deloc în activitatea noastră. Dar, repet, nu înseamnă că noi nu am comunicat și nu am îndrăznit ori de câte ori am simțit nevoia să-i cerem un punct de vedere”, a încheiat europarlamentarul PMP.