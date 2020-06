Traian Băsescu a explicat, la Realitatea PLUS, că o creștere cu 15% a pensiilor ar fi riscantă pentru economia României.

„Cresterea de 15% desi necesara, o vad riscanta in raport cu resursele pe care tara le are. Ce ni s-a intamplat in ultimele 18 luni: am incheiat anul trecut cu deficit de 3,6%, sa spunem rotund 4%. Avem prognozat anul acesta inca cel putin 3% adaugat, 7%. Inseamna 14 miliarde de euro. Sunt sume extrem de mari. 70 de miliarde de lei care trebuiesc imprumutati doar sa acoperim deficitul. Pentru o tara ca Romania inseamna foarte mult.

Sunt lucruri care ar trebui facute pentru a creste numarul de salariati si implicit veniturile in fondurile de pensii.

Legile care la un moment dat devin un risc, se modifica (n.r. legea care prevedere marirea pensiilor cu 40%). Nu putem discuta de predictibilitate in Romania cand toata Europa este impredictibila. Romania e intr-un ansamblu. Europa e intr-o perioada de framantari, Romania nu poate fi o insula de neframantari. Romania e o tara dependenta de exporturi in tari europene. Germania urmeaza sa anunte o cadere economica de 5-6 procente. Italia este in mare dificultate economica.

Nu suntem singuri in lumea asta. Lucrul pe care il reprosez public: Guvernul Romaniei nu a facut nimic serios utilizand facilitatile date de Uniunea Europeana pentru a amortiza socul economic. La dimensiunile economiei noastre, in raport cu facilitatile, aproape ca am fi putut sa evitam socul. E prea mult sa-i ceri Guvernului Romaniei sa evite socul, in schimb putem sa amortizam socul.

Un deficit al fondului de pensii de 12-14 miliarde, la anul 31 de miliarde, in 2022 – 52 de miliarde – asa ar arata o crestere cu 40%. Vorbesc dupa cifrele din expunerea de motive a legii.”, a declarat Traian Băsescu, sâmbătă seară, la Realitatea PLUS.