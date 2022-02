Într-un interviu acordat la România Tv, Traian Băsescu neagă faptul că Rusia ar urma să atace Ucraina. Mai exact, fostul președinte este de părere că Vladimir Putin vrea să ajungă la Dunăre și nicidecum nu își dorește să invadeze Ucraina.

El a dat și argumente în acest sens. Traian Băsescu susține că președintele Rusiei nu își dorește să ”hrănească 40 de milioane de cetățeni” sau să administreze mii de comunități ci doar să își creeze propriul drum.

”Rusia nu va invada Ucraina. Nu are mijloace să o facă, nu are interese să o facă. Ucraina are un teritoriu mai mare decât Germania. Să hrănești 40 de milioane de cetățeni, să administrezi mii de comunități, nu va face Rusia așa ceva. Se va consolida în Donețk și Lugansk pentru că Putin vrea să facă Noua Rusie și vrea să ajungă la Dunăre.”, a spus Traian Băsescu la România TV.

Fostul președinte a mai adăugat că o invazie este exclusă și de numărul de militari pe care Rusia i-a trimis.

„Aşa cum am spus în mod repetat, Ucraina nu va fi invadată pentru că nu poţi să invadezi o ţară ca Ucraina cu 150.000 – 170.000 de militari. Îţi trebuie cel puţin jumătate de milion.

Ucraina e cea mai mare ţară din Europa, după Rusia, dacă vreţi. Putin a mers pe ceea ce spuneam acum câteva zile, pe consolidarea autonomiei în Lugansk şi Doneţk. Le-a recunoscut ca ţări, a introdus trupe de menţinere a păcii, dar nu va invada Ucraina”, a mai adăugat acesta.

Îl va sancționa Europa pe Vladimir Putin?

Totodată, Traian Băsescu a mai adăugat că situația de acum nu este una singulară. Acesta susține că a mai fost un moment în care ţările occidentale au făcut „concesii” faţă de Rusia.

În același timp, fostul președinte susține că niciodată Europa nu a fost ”serioasă” când s-a vorbit despre sancțiuni pentru Vladimir Putin și tocmai aceste situații au dus la ce se întâmplă în prezent.

„Între timp a fost un lung şir de concesii, un extraordinar lung şir de concesii. A fost ocupată Osetia de Sud şi Abhazia în 2008 şi lumea occidentală s-a făcut că sancţionează Rusia. A fost ocupată Crimeea în 2014 şi lumea occidentală s-a bătut că sancţionează Rusia, impunând sancţiuni Crimeei. De râsul lumii!

În schimb, în acelaşi timp, au mers afacerile marilor companii europene cu Rusia, fie că vorbim de companii germane, de companii italiene, franceze, austriece, olandeze.

Europa nu a fost serioasă în a-l sancţiona pe Putin de la bun început. Au simulat doar c-ar impune sancţiuni. Ori aceste compromisuri făcute continuu ne-au adus aici”, a afirmat Traian Băsescu.