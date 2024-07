Traian Băsescu a făcut mai multe dezvăluiri despre o întâmplare cu George W. Bush. Fostul președinte susține că nu va uita niciodată acest moment și este etern recunoscător pentru binele făcut țării noastre.

Fostul președinte a povestit o întâmplare cu George W. Bush, despre care a spus că nu o să o uite niciodată. Potrivit explicațiilor oferite de Băsescu, țara noastră era la răscruce în momentul respectiv.

În primul rând, fostul președinte a subliniat că liderii SUA ne-au făcut „extraordinar de mult bine”. El a amintit de momentul în care la Washington pe Bush să schimbe locul summit-ului NATO de după Vilnius de la Lisabona la București.

Intenția lui era să pună NATO ca prioritate de securitate în Marea Neagră, a relatat Băsescu. Fostul președinte era la masă cu Bush și Condoleezza Rice.

Potrivit relatării, ideea l-a intrigat pe fostul președinte american, care s-a arătat imediat interesat de acest plan.

Ulterior, propunerea lui Băsescu s-a transformat în realitate. A fost un moment foarte important, deoarece Marea Neagră a fost pusă pe harta securității NATO, argumentează Traian Băsescu.

„Președinții Statelor Unite ne-au făcut extraordinar de mult bine. Știu discuția pe care am avut-o cu președintele Bush, la Washington, când l-am rugat să schimbe locul summit-ului NATO de după Vilnius, să-l mute de la Lisabona la București, intenția fiind să reușesc să pun pe harta NATO ca prioritate de securitate în Marea Neagră, lucru care s-a întâmplat. Nu o să uit niciodată. Eram la masă, era președintele Bush, Condoleezza Rice, în dreapta lui, eu în stânga lui Bush, și când i-am spus președintelui Bush, ‘domnul președinte, hai să facem la București. De ce? Legacy-ul dumneavoastră a fost că vreți NATO de la Marea Baltică la Marea Neagră. S-a întâmplat, hai să marcăm și Marea Neagră, cumva’. Și s-a întors către Condoleezza Rice și face: „Candi, can we?” (n.red. Candi, putem?). Și Condoleezza Rice a spus: „Will try” (n.red. Vom încerca). Și s-a întâmplat. A fost un moment foarte important, pentru că am reușit să punem pe harta Securității și pentru NATO în Marea Neagră”, a povestit Băsescu la B1 Tv.