Doliu în lumea muzicii după ce Brian Travers, membru fondator al trupei britanice UB40 s-a stins din viață. Artistul avea 62 de ani și a murit în casa lui din Birmingham, a relatat luni, 23 august, publicația The Guardian.

Tragicul anunț a fost făcut chiar de trupa din care făcea parte. În ceea ce privește cauza morții, potrivit sursei citate, artistul ar fi murit după o luptă destul de dificilă pe care a dus-o ani de zile cu cancerul.

„Cu mare tristețe anunțăm decesul tovarășului nostru, fratele, membru fondator al UB40 și legenda muzicii Brian David Travers”, se arată într-un comunicat al trupei, care a precizat că „Brian a murit ieri seară după o lungă și eroică luptă cu cancerul”.

Doliu în lumea muzicii. Fondatorul trupeu UB40 a murit

Totodată, sursa citată a mai transmis și o serie de condoleanțe familiei, mai exact soției artistului dar și celor doi copii. „Gândurile noastre sunt cu soția lui Brian, Lesley, fiica sa, Lisa și fiul său, Jamie”, se mai arată în comunicat.

Amintim faptul că Brian Travers a format trupa în 1978 cu cântăreți din diferite școli din Birmingham. Printre hiturile UB40 se numără Red Red Wine și (I Cant Help) Falling in Love With You.

În același timp, trupa a vândut aproximativ 100 de milioane de albume în toată lumea. UB40 a avut peste 40 de melodii de top 40 în Marea Britanie și este recunoscută drept una dintre cele mai de succes trupe ale Marii Britanii.

Ultimul concert pe care Brian Travers l-a susținu alături de trupă a avut loc în decembrie 2019, pe Arena Birmingham.

Componenţa formaţiei a rămas neschimbată timp de aproape trei decenii, până în ianuarie 2008 când Ali Campbell a părăsit grupul. În luna iunie, solistul Duncan Campbell şi-a anunţat retragerea din muzică din cauza problemelor de sănătate, fiind înlocuit cu Matt Doyle din grupul Kioko.