Este doliu în lumea showbiz-ului! Fosta actriţă şi cântăreaţă Sunni Welles a încetat din viaţă la vârsta de 72 de ani.

Fosta vedetă americană a fost răpusă de un cancer pulmonar

Ea se număra printre femeile care l-au acuzat pe celebrul Bill Cosby de agresiune sexuală.

Anunţul privind moartea lui Sunni Welles a fost făcut, marţi, de către fiul acesteia, Shaun O’Banion, pe reţeaua Twitter.

Fosta actriţă a încetat din viaţă luni, la un centru de îngrijire din Downey, California, după o lungă bătălie cu cancerul pulmonar, a precizat fiul ei într-un comunicat, notează Deadline.

A devenit actriţă la vârstă de numai 10 ani

Sunni Welles şi-a făcut debutul în actorie încă de la vârsta de 10 ani, apărând în câteva episoade ale unor show-uri populare precum “Leave It to Beaver” sau “My Three Sons”.

În 1979, Welles s-a mutat în Nevada pentru a deveni una din dansatoarele principale ale show-ului de varietăţi muzicale Folies Bergère din Las Vegas. Ea a mai apărut în serialele de televiziune “Quincy, M.E.” şi “Trapper John, M.D.”, dar şi în filmul “1941”, regizat de Steven Spielberg.

Ulterior, Sunni Welles a renunţat la actorie pentru a cânta jazz alături de formaţia ei Shiver, care a susţinut mai multe turnee în California la sfârşitul anilor ’90.

În anul 2004, ea a jucat în scurt-metrajul “Lift”, scris şi regizat de către fiul său, Shaun O’Banion.

Acuzaţiile împotriva lui Bill Cosby

În 2015, în cadrul unei conferinţe de presă, Sunni Welles a povestit că Bill Cosby a violat-o de două ori, după ce i-a pus droguri în băutură, pe vremea când ea era o cântăreaţă în ascensiune, la mijlocul anilor ’60.

Welles a povestit cum Cosby a invitat-o la un club de jazz după ce s-au întâlnit pe platourile de filmare de la “I Spy”. Welles a mărturisit că prima dată când a fost atacată, ea bea șampanie. Iar după cel de-al doilea incident, cei doi nu s-au mai întâlnit niciodată.

“Mi-a afectat într-adevăr încrederea.(…) Nici mama nu m-a crezut inițial. Am fost rănită la un nivel pe care mulți oameni nu îl înțeleg cu adevărat. Chiar şi până în ziua de azi”, a povestit Sunni Welles.

Bill Cosby a fost eliberat din închisoare în luna iunie a acestui an, după ce Curtea Supremă din Pennsylvania a anulat condamnarea pentru agresiune sexuală din 2018, găsind vicii de procedură în modul în care procurorii au construit un caz împotriva sa.

