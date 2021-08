Tragedie în lumea filmului. Actriţa Christina Applegate, premiată cu Emmy a făcut o dezvăluire fără precedent. Într-o postare pe pagina personală de Twitter, aceasta și-a informat fanii că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă.

Totodată, ea a sublniat faptul că diagnosticul i-a fost dat în urmă cu câteva luni, iar de atunci drumul a fost unul ”ciudat”. Totuși, cu oamenii potriviți, aceasta a avut parte de sprijinul necesar.

“Salut, prieteni! Acum câteva luni am fost diagnosticată cu scleroză multiplă (MS). A fost o călătorie ciudată. Dar am avut sprijinul câtorva oameni care ştiu că au aceeaşi afecţiune. A fost un drum greu. Dar, aşa cum toţi ştim, drumul merge mai departe. Cu excepţia cazului în care vreun tâmpit îl blochează”, a scris actriţa din “Dead to Me”.

Amintim faptul că Christina Applegate a câștigat premiul Emmy Emmy pentru remarcabila apariţie într-un serial de comedie, în “Friends”, în 2003. Totodată, ea a fost nominalizată la aceeaşi categorie pentru acelaşi serial în 2004.

Christina Applegate, diagnosticată cu cancer la sân

În 2008 şi 2009, celebra actriță a fost nominalizată la categoria cea mai bună actriţă într-un serial comedie pentru rolul din “Samantha Who?”, iar zece ani mai târziu, mai exact în 2019 şi 2020, ea a fost nominalizată pentru cea mai bună actriţă în rol principal pentru “Dead to Me”.

Pe lângă premiile Emmy, Christina Applegate a fost nominalizată şi la Globurile de Aur şi selectată de mai multe ori pentru Screen Actors Guild Awards şi People’s Choice Awards.

Pe lângă scleroza multiplă de care a aflat în urmă cu câteva luni, în 2008, actrița a fost diagnosticată cu cancer la sân şi a suferit o mastectomie bilaterală.

Trebuie subliniat faptul că, scleroza multiplă (MS) este o boală care poate afecta creierul şi măduva spinării, cauzând probleme de vedere şi de echilibru. Această boală este una tratablă în multe cazuri, dar are o speranță de viață redusă. Ea este de două sau trei ori mai frecventă la femei decât la bărbaţi.