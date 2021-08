Doliu imens în lumea sportului! A murit subit pe teren în timpul meciului la 31 de ani! Colegii de echipă sunt șocați pur și simplu

Alex Evans, un jucător în vârstă de 31 de ani al echipei galeze de rugby Cwmllynfell RFC, a murit pe teren, în cursul zilei de sâmbătă, la un meci împotriva formației Crynant, transmite L’Equipe într-o știre care a făcut furori în Anglia.

S-a simțit rău în timpul meciului și apoi a s-a prăbușit subit

Conform unui responsabil al clubului galez, Alex Evans a dat semne că nu se simţea bine în timpul meciului şi a ieşit de pe teren, după care s-a prăbuşit din senin. Cu toate că medicii au încercat în zadar să îl reanimeze pe sportiv folosind respirația gură la gură şi chiar un defibrilator, acțiunile salvatorilor au rămas fără succes. Din păcate acesta a rămas inert pe teren, ca apoi să se confirme decesul. Evans avea doar 31 de ani, transmite și News.ro.

Colegii de echipă sunt șocați de cele întâmplate

Colegii și întregul staff tehnic sunt pur și simplu șocați de cele întâmplate. Nimeni nu se aștepta ca bărbatul să moară din senin pe teren, mai ales că nu era știut cu probleme medicale. Din păcate astfel de tragedii se mai întâmplă din când în când, cazuri asemănătoare având loc chiar și în România, în timpul meciurilor de fotbal. Acum câțiva ani un fotbalist de la Dinamo București a murit în acest mod teribil, din senin.

„Am pierdut un frate pe teren şi doare foarte tare. RIP Alex. Clubul şi comunitatea sunt în stare de şoc. Zboară sus, frate… zboară sus”, a notat Cwmllynfell RFC pe Twitter.

There are words and there are no words to describe today..

We have lost a brother on the field and it is hurting so much..

RIP Alex.. the whole club and community are shocked and saddend..

Fly high brother… fly high..

💙🖤💙🖤💙#JEW7

— Cwmllynfell RFC (@CwmllynfellRFC) August 21, 2021

