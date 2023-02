Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori și cascadori de la Hollywood, a cărui carieră s-a întins pe aproape șase decenii, a murit, zilele trecute. George P. Wilbur, un veteran al cinematografiei americane, a murit la vârsta de 81 de ani, anunță Collider.com.

Cu siguranță, George P. Wilbur va rămâne în conștiința cinefililor pentru numeroasele sale roluri în filme de groază, în special pentru cel din ”Halloween 4: Întoarcerea lui Michael Myers”, din 1988 și ”Halloween: Blestemul lui Michael Myers”. Wilbur a fost unul dintre cei mai buni actori care a purtat terifianta mască albă, ”Întoarcerea lu Michael Myers” fiind cel mai apreciat film din îndrăgita franciză slasher.

George P. Wilbur și-a început cariera în anii 60

Wilbur și-a început cariera în anii 60, ca dublură pentru legendarul John Wayne. Apoi a continuat să lucreze la filme precum ”Escape From the Planet of the Apes” și ”The Running Man”, în timp ce, în paralel, juca în seriale TV la fel de celebre precum ”Mission: Impossible”, ”The Six Million Dollar Man”, și ”Dynasty”.

A fost cascador în pelicule de succes de la Hollywood precum ”Die Hard”, ”Total Recall”, „Casino” și ”Spider-Man”. Cu toate acestea, Wilbur va rămâne mereu asociat cu rolurile din filme de groază, printre care ”Ghostbusters II”. A fost cascador în ”Poltergeist”, ”Poltergeist II: The Other Side”, ”Ghostbusters”, ”The Monster Squad”, ”A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child” și ”Tăcerea mieilor”. În 2010, Wilbur a câștigat o stea pe Hollywood Stuntmen’s Hall of Fame.