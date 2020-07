Este vorba despre primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, care a fost ales în funcție în anul din partea PSD. Se pare că acesta a ales să participe, miercuri, pentru prima dată la o conferinţă de presă a PRO România.

În urma conferinței aceasta a declarat că susţine acest partid şi că vrea să îşi depună candidatura pentru un nou mandat din partea acestei formaţiuni.

„Uşor-uşor social-democraţia s-a depărtat de ceea ce înseamnă această doctrină şi acesta este motivul pentru care am anunţat că voi sprijini şi voi asigura suportul necesar acestei noi organizaţii, PRO România, care vine cu un suflu nou şi un concept politic făcut să asigure o schimbare în bine în social-democraţie în România, pe baze sigure, curate. În acest moment mă regăsesc în această organizaţie, am spus că susţin, sper să am aceeaşi susţinere atunci când îmi voi depune dosarul de candidatură pentru funcţia de primar al municipiului Giurgiu.

Nu am venit singur, ci alături de primarul de Ogrezeni, care a auzit strigătul meu de împotrivire faţă de acel tandem toxic la PSD Giurgiu, Marian Mina-Niculae Bădălău, şi a spus că acelaşi tandem nu are un nume bun nici în judeţ, că sunt primari nemulţumiţi, şi nu mă refer la proiectele care s-au făcut, ci la relaţia interumană între conducerea PSD şi primarii PSD din judeţ”, a declarat Nicolae Barbu.

Renunță la PSD

În ceea ce privește relația sa cu social democrații, primarul din Giurgiu susține că nu a fost demis din PSD, dar a primit adrese şi de la Prefectura Giurgiu şi de la PSD Giurgiu cu privire la constatarea încetări mandatului său de primar al municipiului pentru că susţine un alt partid.

„Potrivit codului administrativ, un mandat al unui ales local se poate pierde la demisie sau când semnează o adeziune la un alt partid, iar la mine nu este îndeplinită niciuna dintre aceste condiţii. Poţi să susţii orice partid, poţi să fi fost pe listele unui partid, dar cu timpul să nu te mai regăseşti, nu datorită doctrinei, ci datorită oamenilor care acaparează acel partid pentru o anumită perioadă. Eu înţeleg că acum sunt supăraţi că le pleacă primarii, dar ar fi trebuit să se intereseze de aceşti primari, să vadă în timpul mandatului ce nevoi au şi să fie alături de ei”, a completat Nicolae Barbu.

Totodaă, acesta s-a declarat încrezător și speră că va obţine un rezultat pe municipiu care să îl claseze pe primele cinci locuri pe ţară la nivelul partidului.

Schimbări pe scena politică

Şi primarul localităţii Ogrezeni, Jean Jipa, a declarat că se află la PRO România în urma unei analize profunde.

„Am avut propuneri de a candida şi pe lista PNL, acestea fiind reînnoite chiar ieri în faţa premierului Ludovic Orban, dar în urma unui proces de aprofundare şi a unei întâlniri cu un fost prim-ministru, Victor Ponta, am ales astăzi să decid că îmi voi depune candidatura alături de PRO România şi sper ca de această dată să fie un nou început care să nu fie viciat de interese materiale obscure. Noi nu am venit aici după putere, noi suntem puternici!”, a declarat Jean Jipa.

Totodată, preşedintele organizaţiei judeţene a PRO România, Noruţ Stănişteanu, a declarat că are alături doi primari puternici care au promis că vor susţine partidul în perioada următoare.

„E o onoare pentru noi să avem aceşti oameni alături, sper să mai fie şi alţii care vor aprecia activitatea noastră. Primarii îşi găsesc alte echipe dacă acolo unde au fost nu au fost ajutaţi aşa cum trebuia”, a declarat Noruţ Stănişteanu.