Cum a început povestea Empath?

Povestea noastră a început de la o pasiune. Și eu, și partenera mea suntem iubitori de natură, mergem mult pe munte, iar Cristina este și alergătoare montană. La un moment însă, având acest stil de viață, ne-am dat seama că în piață nu sunt suficiente articole vestimentare casual, dedicate pasionaților de natură ca noi. Sunt multe articole sportive, însă lipseau cele pe care să le poți purta și în zilele când nu ești pe munte. Așa am decis să intrăm pe acest segment și am început cu o colecție cu tematică montană, pentru că ne-am dorit să aducem natura în viața de zi cu zi.

Am pornit în 2020, chiar cu o lună înainte de perioada de lockdown, doar cu tricouri. Eu și Cristina am mai avut alături două colaboratoare care s-au implicat pe partea de grafică, astfel că am avut peste 100 de modele pentru început, toate tricouri albe. În următoarele luni însă am diversificat foarte mult paleta de culori.

De ce ați ales să mergeți către online și care este povestea brandului vostru? Cum realizați designul produselor?

Am mers încă de la început către online pentru că este un canal care te ajută să ajungi la un public larg cu costuri reduse, spre deosebire de un magazin fizic, care te poate limita cel puțin din punct de vedere geografic. Noi am pornit cu o investiție inițială de 20.000 de euro, pe care i-am direcționat către achiziția echipamentului pentru personalizarea tricourilor, adică mai mult de 50% din această sumă, dar și către stocuri de produse.

Cristina, partenera mea, este și designer și se ocupă de o parte din grafica pentru produsele noastre. De la început însă am mai avut și alte două colaboratoare, verișoara mea, Ariadna Mladen, care este designer vestimentar, dar și o altă prietenă foarte pasionată de natură și talentată la design și grafică, Cristina Ion. Lucrăm în această formulă și acum. În cea mai mare parte Cristina vine cu ideile, iar noi adaptăm și declinăm creațiile ei pentru articolele vestimentare.

Modul nostru de lucru are o dinamică aparte. Colaboratoarele noastre, dar și Cristina creează în funcție de ceea ce simt, nu există vreo presiune. De exemplu, în ultimii doi ani, Cristina Ion a fost puternic atrasă de folclor, tocmai de aceea a desenat o colecție inspirată de această temă. Astfel am lansat colecția Româncuțe, care s-a dovedit a fi foarte apreciată de clienți și nu numai. Datorită acesteia am început și prima noastră colaborare cu un magazin fizic, pentru că partenerului nostru i-a plăcut foarte mult produsele și și-a dorit să le aibă în magazin.

Până acum am lansat în medie 7 – 8 colecții pe an, cel puțin câte una pentru fiecare sezon, la care se adaugă și produsele noi pe care le-am introdus în portofoliu. Alegem însă să păstrăm pe site doar ceea ce este apreciat de consumatori, iar unde nu este cerere scoatem și înlocuim cu ceva nou. Una dintre ilustrațiile care au mers foarte bine și care este și acum pe site este Protect. Este una dintre primele ilustrații, care ne reprezintă foarte bine.

De ce ar trebui să fie importantă sustenabilitatea pentru un business de fashion?

Fiind iubitori de natură, ne-am asumat responsabilitatea față de mediu pentru că ne-am dorit să ne implicăm și să avem un impact cât mai mic. Este știut faptul că industria de fashion poluează foarte mult, tocmai de aceea am vrut să fim eco-friendly și să construim un business sustenabil. În ultima vreme, s-au dezvoltat foarte mult soluțiile pentru reducerea impactului, cum ar fi metodele de reciclare, astfel că este mai ușor să fim atenți cu mediul. În România, deși sectorul de responsabilitate față de mediu nu este la fel de bine dezvoltat ca în alte țări, am fost plăcut surprinși să vedem nu doar că mulți oameni iubesc natura, ci că își și doresc să o protejeze. Cred că de aceea produsele noastre au fost atât de bine primite. Mulți dintre clienții noștri aveau deja aceleași valori și au preluat ideea noastră.

Ce v-a atras interesul către punerea pe picioare a unei afaceri care promovează sustenabilitatea?

Suntem de părere că trebuie să întreținem ceea ce iubim. De aceea, la noi totul este despre natură. Produsele sunt realizate din materiale naturale sau reciclate și au certificările de conformitate, cum ar fi certificarea GOTS, atestă că tot procesul de producție este echitabil, drepturile angajaților din industrie sunt respectate și sunt plătiți echitabil. De exemplu, folosim bumbac organic, crescut după cele mai înalte standarde de sustenabilitate, în prelucrarea căruia nu se folosesc cerneluri toxice.

În cazul poliesterului utilizăm doar pe cel reciclat și avem produse realizate din poliester care provine exclusiv din PET-uri reciclate din mare. Toți colaboratorii noștri sunt asociați cu câte o cauză care implică protejarea mediului. Avem colaboratori care folosesc doar PET-uri recuperate din mări, iar 2% din valoarea comenzilor încasate se duce către asociația care promovează reciclarea plasticului din mări.

În timp, ne dorim să ne dezvoltăm cât mai mult în așa fel încât să ne implicăm și noi în cât mai multe proiecte și programe ce țin de responsabilitatea față de mediu.

De ce ați ales listarea în eMAG Marketplace și cum a evoluat businessul dvs. de când sunteți prezenți în platformă?

Ne-am dorit încă de la început să fim și pe eMAG. De aceea, imediat după ce am făcut site-ul, ne-am listat în Marketplace pentru că știam cum funcționează și ne așteptam ca lucrurile să aibă o evoluție bună. Ne-am dorit să facem acest pas ca să accesăm o plajă mare de clienți, la costuri reduse. Mă refer aici doar la comisionul care vine în urma vânzărilor, altfel tot procesul de listare a fost gratuit. Ne-a ajutat foarte mult și faptul că am găsit în eMAG clienți în mare parte educați, ceea ce pentru noi a însemnat investiții mai reduse în construcția brandului.

Ce a fost însă mai dificil pe eMAG a fost faptul că pentru o perioadă clienții nu au înțeles exact poziționarea noastră și nici produsele. Deși scriam bumbac organic în titlul produsului, nu avea la fel de multă importanță cum are, de exemplu, pentru cei care cumpără de pe site-ul nostru. Am câștigat însă clienții după ce au purtat produsele, le-au testat și au descoperit singuri calitatea acestora.

În ultimul an vânzările au crescut foarte mult pe eMAG Marketplace, până la 40% din cifra de afaceri. Totuși, în Marketplace nu avem listate toate produsele noastre pentru că nu lucrăm cu stocuri, producem în funcție de comenzi, de aceea am mizat în platformă doar pe produsele care sunt mai căutate. De aceea, avem aici cele mai bine vândute modele de tricouri, căciuli, borsete sau accesorii. În prezent, în eMAG avem puțin peste 1100 de produse listate.

În primul an, pe eMAG Marketplace, vânzările au fost mici, aproximativ 20.000 de lei în șase luni, dar în al doilea an am crescut la 140.000 de lei.

Cum vă ajută prezența pe eMAG Marketplace în materie de clienți? Care sunt cele mai populare produse pe care le comercializați?

În acești doi ani de activitate, am observat câteva diferențe între clienții din eMAG și cei din site-ul propriu, motiv pentru care și noi am adaptat modul în care abordăm cele două canale. Clienții care cumpără de pe eMAG sunt mai atenți la preț și apreciază mai mult eficiența cu care este gestionată o comandă, în timp ce clienții care cumpără din Empath sunt mai atrași de experiența de cumpărare și pun mai mult accent pe întregul proces de achiziție, tocmai de aceea și noi folosim, de exemplu, ambalaje mai creative.

Relațiile stabilite cu clienții de pe cele două canale sunt diferite. Pe site vin persoanele care caută în mod special produsele noastre, vin intenționat și știu la ce să se aștepte și chiar am construit o comunitate strânsă, avem clienți care revin în mod constant. În eMAG varietatea este mult mai mare, tocmai de aceea diferă și modul de abordare.

Cele mai vândute produse sunt tricourile, dar cererea este diferită de la un sezon la altul. Toamna vindem mai mult hanorace, iarna căciuli, iar vara șepci. Dacă ar fi să facem un top trei, cele mai căutate sunt tricourile, șepcile și borsetele. Dar testăm mereu și categorii noi și ne diversificăm constant oferta de produse.

Câte canale de vânzare aveți? Cât la % din vânzările companiei ați spune că au loc prin intermediul eMAG?

Noi avem două canale principale de vânzare, site-ul propriu și eMAG Marketplace. Din totalul cifrei de afaceri, aproximativ 40% provine din vânzările în eMAG. Vindem însă și într-un magazin fizic din Sibiu. Avem în plan ca în viitorul apropiat să ajungem în cinci orașe mari din țară, respectiv în Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, București și Brașov, iar în următorii doi ani să deschidem și primul magazin propriu, în Brașov.

Planul nostru este să ne mutăm în totalitate în Brașov, unde ne dorim să avem toate operațiunile, depozitul, dar și un magazin fizic. Am optat pentru Brașov pentru că este un oraș accesibil, situat în centrul țării și pentru că este într-o zonă montană.

Care sunt rezultatele pe care le-ați înregistrat anul trecut și așteptările pentru anul acesta?

Anul trecut, în 2021, am avut o cifră de afaceri de 70.000 de euro, în creștere față de 2020, când am ajuns la 20.000 de euro. A fost primul nostru an de activitate, cu lansarea în luna iulie. Anul acesta am depășit deja cifra de afaceri de anul trecut și ne așteptăm la o creștere substanțială de până la 200.000 de euro.

Avem în plan și extinderea pe mai multe planuri, chiar dacă până acum am depășit 100.000 de euro investiție în business, bani care au mers către aparatură, promovare și produse noi. Ne dorim să dezvoltăm capacitatea de personalizare, ceea ce presupune investiții noi în aparatură. În prezent am început să brodăm și vrem să achiziționăm încă o imprimantă. De asemenea, vrem să extindem și gama de produse și să mergem către rucsaci, genți sport, pantaloni, accesorii și altele. Testăm constant produse și le selectăm pe care sunt conforme din toate punctele de vedere.

În egală măsură, avem în plan să ne mărim echipa cu cel puțin doi colegi, chiar de anul acesta. Avem nevoie de mai mult suport pe partea de ambalare, print, în așa fel încât noi să ne putem concentra mai mult pe partea operațională.

Care este un sfat pe care l-ai dat unui tânăr care vrea să intre în antreprenoriat?

Cred că cel mai bun sfat pe care îl pot oferi unui tânăr aflat la început de drum în antreprenoriat este să nu țină cont de niciun sfat venit de la persoanele care nu dau sfaturi din experiența proprie. Dincolo de faptul că va primi oricum multe sfaturi, procesul de învățare este atât de complex încât la început, când încă nu ai experiență, poate fi copleșitor. Trebuie însă să fie perseverent și pe parcurs va învăța să gestioneze toate provocările care apar.

Ce contează este să înceapă și să înțeleagă că vor fi multe greșeli, pierderi, riscuri. Însă pot spune din experiența noastră că în toate situațiile în care am greșit sau am pierdut bani am învățat o lecție și în final am avut rezultate pozitive. În concluzie, aș spune că e important să își dea voie să greșească.