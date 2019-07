Cinci milioane de pensionari vor avea pensia recalculată, conform formulei din noua lege a pensiilor, promulgată de preşedintele Klaus Iohannis. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a explicat la România TV ce se ascunde în spatele deciziilor de pensionare şi cum trebuie interpretate datele din decizie.

”Tot timpul am primit întrebări, și la televizor, și pe stradă, și în județele țării, pe unde am fost: spuneți-ne foarte clar unde avem punctajele de grupe de muncă trecute în decizia de pensionare, ca să înțelegem dacă ne mai încadrăm sau nu. Explcațiile le voi face acum pentru toți pensionarii, nu numai pentru cei care se încadrează în Legea 221, de aceea am adus mai multe tipuri de decizie: de intrare la pensie inițială sau decizie de recalculare”, a spus Budăi.

Puteți vedea explicațiile ministrului Muncii mai jos:

