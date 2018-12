Toți pensionarii sunt vizați! Ministrul Muncii a făcut marele anunț

Marius Budăi a ţinut să menţioneze că pensionarii din România nu merită un tratament emoţional, determinat de declaraţiile din spaţiul public, în care se vorbeşte despre faptul că nu mai sunt bani de pensii sau salarii.

"Cunosc problemele pensionarilor şi o să resping tot timpul declaraţiile celor care spun că nu sunt bani de pensii. Din punctul meu de vedere, sunt iresponsabili. Atunci când o ţară nu-şi va mai putea plăti pensionarii, mai bine încuiem ţara şi plecăm. Pensionarii nu merită acest tratament, acest impact emoţional pe care îl creează astfel de declaraţii. Ne facem că am uitat declaraţiile din 2017 sau 2018 când s-a spus că nu vor mai fi bani de pensii şi de salarii? Repet şi o spun cu toată sinceritatea unui om care a lucrat pentru pensionari: pensionarii nu merită acest tratament, sunt părinţii şi bunicii noştri. Eu condamn aceste declaraţii, e dreptul meu, ca ministru al Muncii, ca fost lucrător în Casa Judeţeană de Pensii şi ca parlamentar. E chiar obligaţia mea. Vă spun şi de unde vin banii pentru majorări. Ştim cu toţii că, de când am preluat guvernarea, avem creştere economică, că numărul locurilor de muncă s-a majorat cu 200.000, ceea ce înseamnă contribuţii mai bune la stat. Din toate acestea coroborate, avem bani cu siguranţă. Nu avem probleme, ne bazăm pe cifre, pentru că am demonstrat şi în 2017 că aşa cum am calculat noi, că asta dovedeşte responsabilitate", a subliniat Budăi, la Digi24.ro.

Proiectul Legii pensiilor nu a intrat, miercuri, în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor, pe motiv că nu toţi liderii de grup au fost de acord cu dezbaterea şi votarea acestui document.

Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a aprobat, marţi, proiectul Legii sistemului unitar de pensii.