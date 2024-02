Tora Vasilescu trece printr-o perioadă grea. Recunoscută pentru rolurile memorabile și eleganța sa, aceasta va trebui să se supună unei intervenții chirurgicale cât mai curând posibil. Motivele sunt clare și au fost explicate de medici: viața ei este în pericol.

Actrița duce o bătălie dificilă pentru a supraviețui. Problemele de sănătate s-au agravat anul trecut. Actrița se confruntă cu riscul de a suferi un accident vascular cerebral (AVC) în orice moment, din cauza unei afecțiuni care perturbă fluxul normal de sânge.

Tora Vasilescu a mărturisit că trece printr-un coșmar real în această perioadă. Motivul este legat de gândurile întunecate pe care le are în legătură cu o operație care trebuie să aibă loc cât mai curând pentru a-i oferi o șansă reală de supraviețuire.

”Am fost la festival, apoi am imprimat ceva foarte dificil la TVR și, a doua zi, am avut o tensiune atât de mare încât am ajuns la spital. Nu mă simt bine nici acum, când vorbesc. În mai puțin de o lună mă operez de carotidă.

Este o operație destul de… Nu! Hai să nu mai vorbesc că deja mi se ridică tensiunea. Să dea Dumnezeu să fie bine. (…)

Contează și ziua, și starea chirurgului și starea mea. Imaginează-ți un râu de munte pe care au căzut doi bolovani. Adică pe carotidă.

Trece doar un firicel de sânge acum și îmi sare tensiunea din nimic. E adevărat că am avut o profesie cu adrenalină multă. O fi și de la suprarenale, nu știu…”, a declarat aceasta pentru Fanatik.