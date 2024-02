Actorul John Savident a încetat din viață la vârsta de 86 de ani, conform anunțului făcut de agentul său.

El era recunoscut în special pentru interpretarea lui Fred Elliott în serialul „Coronation Street”.

Născut în Guernsey în 1938, John Savident a fost fiul unui pescar local și al unei mame elvețiene. John Savident și familia sa au părăsit Insulele Channel, aflate sub ocupație germană. Ei s-au stabilit în Ashton-under-Lyne, Greater Manchester, când el avea doar trei ani.

John Savident a început cariera ca polițist

John Savident a început cariera ca polițist. El a fost înjunghiat în braț în timp ce încerca să despartă o altercație între bande în timpul celor șase ani de serviciu în Manchester.

Acesta avea ambiții actoricești în producții de amatori. John Savident a renunțat la cariera de polițist după ce un producător l-a auzit vorbind într-un pub. Acesta i-a oferit un rol ca Robin Hood într-un spectacol de teatru londonez. Acest lucru a marcat începutul carierei sale de actor.

John Savident a fost căsătorit cu regizoarea de teatru Rona Hopkinson. Cuplul a avut doi copii.

Actorul s-a făcut remarcat prin vocea sa puternică

Actorul s-a făcut remarcat prin vocea sa puternică în timp ce îl interpreta pe măcelarul din localitate în cunoscutul serial de televiziune ITV.

Sue Nicholls, colega de platou care a jucat rolul Audrey Roberts, a exprimat profunda tristețe la aflarea veștii despre deces.

„A fost o veste foarte tristă să aflu de plecarea ta, dragul John. Amintirile mele legate de colaborarea noastră pe stradă sunt o sursă de bucurie și vor rămâne mereu astfel”, a spus aceasta.

John Savident a intrat în lumea televiziunii din Manchester în 1994 și a câștigat rapid inimile telespectatorilor datorită personalității sale impresionante și vocii puternice.

Relații amoroase tumultoase și trei căsătorii eșuate

Povestea sa de viață a inclus relații amoroase tumultoase, incluzând trei căsătorii și câteva propuneri eșuate. Un fiu secret, Ashley Peacock (interpretat de Steven Arnold), a fost introdus în emisiune, iar cei doi au dezvoltat o legătură strânsă lucrând împreună ca măcelari.

Personajul lui John Savident a fost ucis în 2006, suferind un accident vascular cerebral în ziua în care trebuia să se căsătorească cu Bev Unwin (Susie Blake). Moartea lui Elliott a determinat-o pe Roberts, fostul său interes romantic, să mărturisească că încă îl iubește, după ce refuzase cererea sa de căsătorie cu ani în urmă.

Celelalte soții anterioare ale măcelarului au fost Maureen Holdsworth (Sherrie Hewson) și servitoarea Eve Sykes (Melanie Kilburn).

Repeta adesea lucrurile de două ori

O trăsătură distinctivă a personajului lui Elliott din renumitul film a fost obiceiul de a repeta adesea lucrurile de două ori, inserând cuvintele „eu spun" între ele, de exemplu: „Best of British is that, I say best of British".

Chiar și în scena morții, Elliott i-a spus lui Unwin: „Fii fericit, spun eu, fii fericit”.