Pamela Salem, celebra pentru interpretarea secretarei lui James Bond, Miss Moneypenny, în filmul „Never Say Never Again”, alături de Sean Connery, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani.

Actrița britanică, care a jucat și în filmul polițist „The Great Train Robbery” din 1978, în compania lui Connery, a încetat din viață miercuri, conform anunțului făcut de Big Finish Productions.

Născută în 1944 în India, Pamela Salem a urmat studii la Universitatea Heidelberg din Germania. Ea a studiat și la Royal Central School of Speech and Drama din Londra. Actrița și-a început cariera în teatrul de repertoriu din Chesterfield și York.

Ea a devenit cunoscută și pentru aparițiile în serialul american de dramă „The West Wing”. Aici a interpretat rolul prim-ministrului britanic. Pamela Salem a jucat și în serialul medical „ER”.

Pamela Salem a obținut recunoaștere și pentru contribuțiile sale la filmele științifico-fantastice. Pe listă se află „Blake’s 7”, „The Tripods” și „Into the Labyrinth”.

Ea și-a reluat rolul Profesoarei Rachel Jensen din „Doctor Who”, apărând în episoadele din 1988, „Remembrance of the Daleks”, alături de al șaptelea Doctor interpretat de Sylvester McCoy, și în seria audio dramatică spin-off „Counter-Measures”.

Pamela Salem s-a stabilit la Los Angeles în anii ’90 și apoi a locuit în Miami. În 2020, actrița a revenit în atenția publicului într-o reluare a serialului „Doctor Who” pentru episodul „The Robots of Death”. Aici a reînviat personajul Toos, pe care îl interpretase inițial alături de al patrulea Doctor, Tom Baker.

Această reinterpretare a avut loc în cadrul unei serii audio dramatice intitulată „The Robots”.

Actrița Karen Gledhill, partenera sa din „Counter-Measures”, a lăudat-o pe Salem.

„Am fost o femeie de teatru: Pamela a fost cel mai amabil și generos actor cu care am lucrat vreodată. În anii ’80, în «Remembrance of the Daleks», prima mea slujbă reală la televiziune, m-a luat sub aripa ei și m-a ghidat printr-o experiență minunată, dar ușor descurajantă.

Ne-am împrietenit și, ori de câte ori ne întâlneam, eram întotdeauna atât de încântate să ne vedem”, a spus acesta.